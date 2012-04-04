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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

قربانپور خبر داد:

اجرای عملیات ریزش برداری و تعمیر پل در محور شهمیرزاد – فولادمحله

اجرای عملیات ریزش برداری و تعمیر پل در محور شهمیرزاد – فولادمحله

شاهرود – خبرگزاری مهر، مدیر کل راه و ترابری استان سمنان از اجرای عملیات اجرایی ریزش برداری و تعمیر پل در محور شهمیرزاد – فولاد محله شهرستان مهدیشهر خبرداد.

 به گزارش خبرنگار مهر، رجب قربانپور صبح روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای عملیات اجرایی ریزش برداری و تعمیر پل در محور شهمیرزاد – فولاد محله شهرستان مهدیشهر افزود: عبور و مرور در این محور به دلیل آب گرفتگی ناشی از بارش شدید باران در 11 و 12 فروردین ماه و همچنین ریزش توده های سنگ از ارتفاعات بر روی سطح جاده  با مشکل مواجه شده بود.

وی اظهار داشت: ماموران راهداری اداره راه و ترابری شهمیرزاد از ساعات ابتدایی بارش باران در محل حضور یافته و با بکارگیری 5 دستگاه ماشین آلات سنگین راه سازی، عملیات اجرایی ریزش برداری و بازگشایی محور در حدفاصل گردنه گنوسر، محور شهمیرزاد – فولادمحله و منطقه چاشم – خطیرکوه آغاز و تا پایان روز بعد به اتمام رسید.

قربانپور در پایان افزود: تعمیر یک دستگاه پل در منطقه زرشک دره توسط یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر و یک دستگاه کامیون نیز به پایان رسیده و عبور و مرور در این محورها برقرار است.


 
کد مطلب 1568617

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