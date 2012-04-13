بهره برداری از 100 طرح عمرانی و شهری در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن کریمیان شهردار منطقه 4 با اعلام این خبر افزود: در سال گذشته عزم جدی مدیریت شهری منطقه بر تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهروندان در سطح محلات پایه گذاری شد.

وی گفت: تکمیل و راه اندازی بزرگترین مجموعه فرهنگی و ورزشی چند منظوره منطقه در محله حکیمیه در فضایی به مساحت 2730 متر مربع در 3 طبقه با امکاناتی شامل استخر ، سونا و جکوزی، کافی شاپ، سالنهای تیر اندازی گل بال، پینگ پنگ، ورزشهای رزمی، ایروبیک و بدنسازی و بهره برداری از مجهزترین سالن سنگ نوردی کشور از مهمترین طرحهایی است که در این روز افتتاح می شود.

کریمیان با اشاره به رویکرد مهم شهرداری تهران مبنی بر تبدیل شهرداری از یک سازمان صرفاً خدماتی به یک نهاد اجتماعی و خدماتی گفت: افتتاح سرای محلات قنات کوثر، تهرانپارس شرقی، حکیمیه و علم و صنعت و مرکز توانمند سازی بانوان از دیگر طرحهای قابل افتتاح در حوزه عمرانی و فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: اصلاح هندسی بیش از 200 معبر، بهره برداری از پایانه تاکسی و مینی بوسرانی پاسداران - مغان در فضایی به مساحت 4500 متر مربع با 326 دستگاه تاکسی و 68 دستگاه مینی بوس از مبدا پاسداران ، مکانیزه نمودن 2 دستگاه پل عابر پیاده در بزرگراه رسالت و راه اندازی سایت نظارت تصویری و کنترل ترافیک شرق تهران با بش از 50 دوربین ثبت تخلف از دیگر پروژه های آماده بهره برداری در حوزه ترافیک است.

شهردار منطقه 4 گفت: در ادامه اجرای این طرحها، 13 بوستان محلی به مساحت 35000 متر مربع، 17 باغ صخره ای ، مرکز کلینیک گل و گیاه به مساحت 750 متر مربع به همراه بازارهای میوه و تره بار در محلات کالاد و قنات کوثر همزمان با آغاز سال 1391 به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به پروژه های در دست اقدام خاطر نشان کرد: احداث بزرگترین باغ پرندگان کشور در فضایی به مساحت 22 هکتار در جنگل لویزان، کارخانه تبدیل زباله به انرژی کشور، تکمیل ادامه بزرگراه شهید زین الدین، رفع مشکلات عبور و مرور در میدان رسالت با احداث یکی از بزرگترین پلهای عابر مکانیزه، تکمیل ادامه بزرگراه شهید باقری و اتصال آن به بزرگراه شهید بابایی و احداث مجتمع سینمایی باران از دیگر پروژه هایی هستند که در سال 90 کلنگ احداث آنها در بزرگترین و پرجمعیت ترین منطقه تهران به زمین زده شد تا منطقه 4 در سال 1391 بار دیگر شاهد افتخارات دیگر در عرصه های مختلف عمران شهری باشد.