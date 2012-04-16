5 برجک مرزی در چالدران احداث می شود/ انسداد راه 20 روستای چالدران

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلی پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح انسداد کامل مرزی در چالدران پنج واحد برجک در نوار مرزی با کشور ترکیه احداث شده است، افزود: با احداث این برجکها فاصله پاسگاههای مرزی از پنج کیلومتر به دو تا سه کیلومتر کاهش یافت.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای احداث پنج برجک در نوار مرزی چالدران را بالغ بر دو میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین با توجه به اجرای طرح نصر در چالدران، پیش بینی می شود میزان قاچاق در سالجاری به میزان 85 درصد کاهش یابد.

فرماندار چالدران با اشاره به اینکه طی 25 روز گذشته 19 هزار و 730 لیتر مواد سوختی از نوع نفت، گاز و 21 هزار و 830 پاکت انواع سیگارهای خارجی در شهرستان چالدران کشف و ضبط شده، افزود : در این زمینه 30 قاچاقچی و 27 دستگاه خودرو توقیف شده است.

انسداد راه ارتباطی 20 روستای چالدران

قلی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارش شدید باران و بروز سیلابهای ناشی از ذوب شدن برف کوههای چالدران، افزود: بروز سیلابها باعث مسدود شدن راه ارتباطی هشت روستا و تخریب چند دهنه پل ارتباطی در این محورهای روستایی شده است.

وی گفت: به دنبال گرم شدن هوا سیلاب ناشی از ذوب شدن برف کوههای منطقه؛ هشت روستا که در دامنه کوههای مرتفع بخش مرکزی و دشتک قرار گرفته‌ اند را دچار خسارت کرده و باعث مسدود شدن محورهای مواصلاتی به مرکز شهرستان شده است.

وی با بیان اینکه جاری شدن سیل همچنین منجر به تخریب 20 دهنه پل در محورهای روستایی و قطع ارتباط و عبور مرور روستائیان به مرکز شهرستان شده، ادامه داد: هشت دستگاه خودرو در سیلاب گرفتار شده بوده که با تلاش راهداران و همکاری اهالی روستاها نجات یافتند.

فرماندار چالدران افزود: متاسفانه با افزایش دمای هوا و ذوب شدن برف کوههای اطراف شهرستان جاری شدن سیلابها افزایش پیدا کرده و اصلاح پلها و بازگشایی محورهای مواصلاتی را با مشکل روبه رو می کند.