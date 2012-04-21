همایش کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی کشور در مشهد برگزار می شود

حجت الاسلام محمدرضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان دارالقرآن الکریم در نظر دارد همایشی را برای کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی کشور در مشهد برگزار کند.

وی ادامه داد: این همایش به منظور هماهنگی هر چه بیشتر دارالقرآن های ادارات تبلیغات اسلامی استان ها در اجرای برنامه های قرآنی، آشنایی با قوانین، مقررات و دستورالعمل های جدید، آموزش اصول اجرایی و مدیریتی برای کارشناسان قرآنی است.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: آموزش های عقیدتی و تربیتی، ارائه و توضیح برنامه ها و طرح های قرآنی سال 91 و ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد سازمان دارالقرآن الکریم و موفقیت های آن در سال 90 بخش دیگری از محورهای برگزاری این همایش است.

مجتهدزاده تاکید کرد: 40 نفر زن و 310 نفر مرد از کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی کشور در همایش کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی کشور شرکت خواهند کرد.

به گفته وی، همایش کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی کشور در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه خواهد بود.