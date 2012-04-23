اختصاص 30 میلیارد ریال به دانشکده دامپزشکی آمل/توسعه اراضی منطقه

حبیب‌الله رمضان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختمان دانشکده در زمینی به مساحت 17هزار مترمربع که خانواده خیر آملی تفضیلی به دانشگاه مازندران واگذار کرده در منطقه اسپه کلا در شهر آمل ساخته خواهد شد.



وی با بیان اینکه با حمایت شورای اسلامی و شهرداری آمل پروانه ساخت دانشکده دامپزشکی این شهر صادر شد، افزود: ساختمان اداری و آموزشی این دانشکده با زیربنایی حدود چهار هزار مترمربع در پنج طبقه ساخته خواهد شد.



مدیرکل عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: پیش بینی می شود با روند در حال اجرا، ساخت این مرکز علمی و آموزشی درنیمه نخست امسال در شهرستان آمل با حضور مسئولان وزارت علوم اجرا شود.



رمضان زاده از برنامه های مسئولان دانشگاه مازندران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به توسعه فعالیت بیشتر دانشکده دامپزشکی اشاره کرد و گفت: زمین حدود 35 هکتاری در کنار دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی مورد نظر است که منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و استان باید نسبت به تعامل و واگذاری آن اقدام کنند.



وی یادآور شد: با توجه به اینکه دانشکده دامپزشکی نیاز به فعالیت های بیشتر تحقیقاتی و پژوهشی دارد، تامین زمین مورد نظر در ادامه فعالیت های دانشکده دامپزشکی آمل مورد نیاز دانست.



هم اکنون بیش از 40 دانشجو در دو رشته بازرسی گوشت و بهداشت موادغذایی در مقطع کارشناسی در دانشکده دامپزشکی آمل که وابسته به دانشگاه مازندران است در محیطی استیجاری در این شهرمشغول به تحصیل هستند.