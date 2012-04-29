به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بابایی امروز در بازدید از اماکن و پروژههای ورزشی لاهیجان از بهره برداری سالن چهار هزارنفری مهرماندگار لاهیجان با حضور وزیر ورزش و جوانان خبرداد و افزود: با بهره برداری از این پروژه که سالها از ساخت آن می گذرد جوانان و علاقمندان به ورزش در این شهرستان بتوانند از این سالن چند منظوره استفاده کنند.

وی همچنین از مسئولان شهرستانهای گیلان خواست زمینها و اماکن ورزشی خود در روستاها را شناسایی و در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار دهند تا با صرف هزینه و فراهم کردن امکانات لازم شرایط خوبی برای ورزش و جوانان آماده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در این بازدید از سالن نیمه تمام تختی و سالن چند منظوره مجموعه ورزشی مهرلاهیجان دیدن کرد و خواستار تسریع در ساخت و رفع مشکلات این پروژه ها شد.

وی در ادامه به اهمیت توسعه ورزش همگانی در جامعه اشاره کرد و گفت: توسعه ورزش به ویژه ورزشهای همگانی در ارتقای سطح سلامت جامعه موثر هستند.

بابایی اظهارداشت: با توجه به گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی، تعدد مشاغل کم تحرک و زندگی ماشینی در دنیای امروز باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان بیش از پیش به ورزش ‌و بویژه ورزشهای همگانی روی آورند.

وی مشارکت مسئولان همه دستگاههای اجرایی در تحقق این مهم را ضروری دانست و یادآورشد: تمامی مسئولان و دستگاهها در تامین سلامتی شهروندان مسئول هستند و توسعه ورزش و بخصوص ورزشهای همگانی می تواند در تضمین و تامین سلامت جامعه نقش آفرین باشد و از این رو سرمایه گذاری در این بخش امری ضروری است.