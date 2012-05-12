«شوهر عزیز من» در صدر 10 کتاب پرفروش «آموت» قرار گرفت

یوسف علیخانی مدیر انتشارات «آموت» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برخی کاستی‌های نمایشگاه بیست و پنجم گفت: امسال اصلی‌ترین مشکل ما و فکر می‌کنم ناشران دیگر مربوط به آوردن کتاب از ورودی مصلی به غرفه است. سال گذشته ما فاصله کمتری را برای انتقال کتاب‌ها به شبستان طی می‌کردیم و طبیعتاً هزینه‌های جابجایی هم کمتر بود.

وی افزود: اما امسال هم مسیر انتقال کتاب‌ها عوض شده و هم هزینه‌هایی هم که باربرها و کسانی که با چرخ دستی کتاب‌ها را به جلوی شبستان می‌آورند، بیشتر و به جرئت می‌توانم بگویم 3 برابر شده است.

مدیر نشر آموت اضافه کرد: این مسئله به طور قابل توجهی روی فروش کتاب‌های ما تاثیر گذاشته است. ضمن اینکه ما ناچار بوده‌ایم با کمی احتیاط کتاب‌ها را بفروشیم حتی اگر خریدار زیادی داشته باشد.

علیخانی همچنین با بیان اینکه «دستگاه‌های کارتخوان غرفه آموت در روز اول فاقد کارکرد لازم بوده» در عین حال از برطرف شدن این مشکل از روز دوم به بعد خبر داد.

بر اساس اعلام مدیر نشر آموت، 10 کتاب پرفروش این ناشر در 9 روز گذشته نمایشگاه به ترتیب زیر بوده‌اند؛ 1- شوهر عزیز من (فریبا کلهر) 2- نامحرم (یاسر نوروزی) 3- خدا محبت است (فریده برنگی) 4- آقاپری (جمیله مزدستان) 5- اتاق (اما دون اهو با ترجمه علی قانع) 6- رز گمشده (سردار ازکان با ترجمه بهروز دیجوریان) 7- به وقت بهشت (نرگس جورابچیان) 8- قدرت (روندا برن با ترجمه ایرنا محی‌الدین بناب) 9- غزل شیرین عشق (لیلا عباسعلی‌زاده) و 10- شب آفتابی (نسرین ثامنی).

یوسف علیخانی همچنین با اشاره به استقبال گسترده مردم از برخی کتاب‌های عرضه شده در غرفه آموت، از تمام شدن یا به قول خودش «برکت شدن» همه نسخه‌های عرضه شده از کتاب‌های «ایراندخت» (بهنام ناصح) و «دخترم عشق ممنوع» (شهلا آبنوس) خبر داد.