کتاب هنرمند گرمساری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مجموعه داستانهای یک هنرمند گرمساری در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

کتاب " این داستان و یار دارد" که شامل مجموعه داستانهای مجتبی نیک سرشت از هنرمندان شاعر و نویسنده و عضو انجمن اهل قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد با تعداد شمارگان هزار جلد در معرض استفاده عموم مردم بویژه علاقمندان قرار گرفته است.

این مجموعه داستان توسط نشر سخن گستر منتشر و برای اولین بار در این نمایشگاه ارائه شده است.

انجمن اهل قلم اداره ارشاد گرمسار بنا دارد در اولین فرصت از این کتاب در گرمسار با حضور علاقمندان به ادبیات داستانی رونمایی مراسم معرفی برگزار نماید.

چهل اثر هنری از شهرستان گرمسار در اولین اکسپوی استان سمنان حضور دارد



هجده هنرمند گرمساری آثار خود را برای ارائه در اولین اکسپو، آماده و ارسال نمودند تا به مدت ده روز در فرهنگسرای کومش سمنان به نمایش عموم گذارده شود.

این آثار در رشته های نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، تذهیب و نگارگری و سفال می باشد که توسط کارشناسان وزارت ارشاد از صد و پنجاه تا یک میلیون و پانصد هزار تومان برای فروش قیمت گذاری شده اند.

بازدید سی نفر از هنرمندان شهرستان گرمسار از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران



بیش از سی نفر از هنرمندان و کارکنان اداری و کتابخانه های شهرستان گرمسار جهت بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعزام شدند.

این گروه در غالب دو کاروان مجزا بودند که از سوی معاونت امور فرهنگی و نیز امور کتابخانه های استان حمایت شدند.

لازم به یاد آوری است تعدادی از اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان گرمسار نیز در نوبت های دیگری از نمایشگاه مذکور بازدید کردند.