روحیه بسیجی در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر طلابیان عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در اداره کل شیلات استان اظهار داشت:حماسه آزادسازی خرمشهر افتخاری بوده که در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده و باید همیشه این واقعه تاریخی در اذهان عمومی جاودان باقی بماند.

وی افزود: خرمشهر که در پی عملیات بیت‌المقدس آزاد شد نشان از رشادت و جانفشانی و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام بوده است.

امام جمعه بابلسر بیان داشت: با وجود شرایط نامساعد داخلی یعنی و وجود گروه های معاند نظام و اتخاذ شیوه های ترور و بمب گذاریها و نیز تهدید ها و تنگناهای بین المللی جمهوری اسلامی با اتخاذ شیوه ها و تاکتیک های مختلف جنگی توانست دشمن را در همان اوایل جنگ متوقف نماید که همگی این امور درسایه حضور مقتدرانه بنیانگذار انقلاب و نیز مردم و بسیجیان در مسیر جنگ بود.

طلابیان تصریح کرد: جنگ عراق با جمهوری اسلامی فقط جنگ نظامی نبود بلکه جنگ دیپلماتیک و سیاسی بود چرا که طرف مقابل در تمامی زمینه ها مورد حمایت دشمنان نظام بود ولی با مقاومت و ایثار رزمندگان اسلام توانستیم دشمن را از بخشهای مختلف و ازجمله خرمشهر به عقب برانیم و این روحیه مقاومت و ایثار امروزه هم باید حفظ و گسترش یابد.