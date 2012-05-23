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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

طلابیان خواستار شد:

روحیه بسیجی در جامعه ترویج شود

روحیه بسیجی در جامعه ترویج شود

بابلسر - خبرگزاری مهر: امام جمعه بابلسر گفت: روحیه بسیجی در جامعه امروزی باید ترویج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر طلابیان عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در اداره کل شیلات استان اظهار داشت:حماسه آزادسازی خرمشهر  افتخاری بوده که در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده و باید همیشه این واقعه تاریخی در اذهان عمومی جاودان باقی بماند.

وی افزود: خرمشهر که در پی عملیات بیت‌المقدس آزاد شد نشان از رشادت و جانفشانی و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام بوده است.

امام جمعه بابلسر بیان داشت: با  وجود شرایط نامساعد داخلی یعنی و وجود گروه های معاند نظام و اتخاذ شیوه های ترور و بمب گذاریها و نیز تهدید ها و تنگناهای بین المللی جمهوری اسلامی با اتخاذ شیوه ها و تاکتیک های مختلف جنگی توانست دشمن را در همان اوایل جنگ متوقف نماید که همگی این امور درسایه حضور مقتدرانه بنیانگذار انقلاب و نیز مردم و بسیجیان در مسیر جنگ بود.

طلابیان تصریح کرد: جنگ عراق با جمهوری اسلامی فقط جنگ نظامی نبود بلکه جنگ دیپلماتیک و سیاسی بود چرا که طرف مقابل  در تمامی زمینه ها مورد حمایت دشمنان نظام بود ولی با مقاومت و ایثار رزمندگان اسلام توانستیم دشمن را از بخشهای مختلف و ازجمله خرمشهر به عقب برانیم و این روحیه مقاومت و ایثار امروزه هم باید حفظ و گسترش یابد.

کد مطلب 1610511

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