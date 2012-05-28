  1. دين، حوزه، انديشه
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

انتشار شماره جدید فصلنامه "قبسات"/ بررسی نظریه پلورالیسم دینی جان هیک

انتشار شماره جدید فصلنامه "قبسات"/ بررسی نظریه پلورالیسم دینی جان هیک

مبانی عقلی و نقلی علم غیب امامان معصوم(ع)، مبانی عقلی عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی و بررسی نظریه پلورالیسم دینی جان هیک از جمله مباحثی است که شصت و سومین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی "قبسات" بدان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شصت و سومین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «قبسات»، به موضوعاتی همچون مبانی عقلی و نقلی علم غیب امامان معصوم (ع) مبانی عقلی عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و بررسی و نقد چهار مبنای معرفت شناختی نظریه تکثرگرایی دینی جان هیک پرداخته شده است.

بررسی دیدگاه ملاصدرا در خصوص شهود، ماهیت و ادراک حصولی وجود و تأثیر آن در شناخت خداوند متعال، کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه، بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معناگرایی ویکتور فرانکل، فلسفه تکفل روزی ها از جانب خداوند در قرآن و... از دیگر مباحثی است که در شماره خردادماه 91 قبسات به چشم می خورد.

کد مطلب 1614039

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