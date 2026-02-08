علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان کرمانشاه اظهار کرد: همزمان با آغاز بارشها، تمامی نیروها و امکانات راهداری به حالت آمادهباش کامل درآمدند و عملیات راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی استان بهصورت مستمر و شبانهروزی در دستور کار قرار گرفت.
وی با تشریح اقدامات انجامشده افزود: در جریان این عملیات، در مجموع ۴۷۳۰ کیلومترباند از راههای استان برفروبی شد که از این میزان، ۴۱۲۰ کیلومترباند به محورهای اصلی و شریانی اختصاص دارد و تلاش شد مسیرهای پرتردد در کوتاهترین زمان ممکن برای تردد ایمن بازگشایی شوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در بخش راههای روستایی گفت: در این مدت، ۶۱۰ کیلومترباند از راههای روستایی برفروبی و ۳۷ محور روستایی که ارتباط ۳۸۷ روستا را برقرار میکنند، تحت پوشش عملیات راهداری زمستانی قرار گرفت تا دسترسی ساکنان این مناطق حفظ شود.
سلیمی با بیان اینکه این عملیات با مشارکت گسترده نیروهای راهداری انجام شد، ادامه داد: در مجموع ۲۸۹ نفر-روز از راهداران در این عملیات مشارکت داشتند و ۱۷۹ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین راهداری برای پاکسازی، بازگشایی و ایمنسازی مسیرها بهکار گرفته شد.
وی به اقدامات پشتیبانی نیز اشاره کرد و افزود: بهمنظور پیشگیری از یخزدگی سطح جادهها، ۱۹۵۰ تن ماسه و نمک در محورهای مختلف مصرف شد. همچنین راهداران به ۸۵ دستگاه خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردند و در ۲۳ مقطع عملیات ریزشبرداری برای افزایش ایمنی انجام شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی راهداران تأکید کرد: حضور مستمر نیروهای راهداری نقش مهمی در جلوگیری از انسداد راهها و حفظ ایمنی تردد داشته و خدماترسانی تا عادی شدن کامل شرایط جوی ادامه خواهد داشت. وی از شهروندان خواست پیش از انجام سفر، از طریق سامانه گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند.
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