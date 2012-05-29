کتاب بالارد درباره بحران آب در قرن 21 آماده چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان این کتاب 180 صفحه‌ای «خشکسالی» است که به زودی و پس از نگارش پیش‌گفتار نسبتاً مبسوط مترجم بر آن، تحویل ناشر خواهد شد.

نخستین جلد از این تریلوژی در کتابی 170 صفحه‌ای با عنوان «دنیای بلور» 3 ماه پیش با ترجمه بهرامی از سوی نشر چشمه چاپ شده بود.

این کتاب درباره جنگلی است که کم کم تبدیل به بلور می‌شود. به اعتقاد نویسنده این استحاله نشانه دو چیز است؛ یکی نابودی خودِ جنگل و دیگری تبدیل آن به بلورهایی زیبا. در واقع بالارد بر اساس همین پارادوکس و واکنش انسان به آن، رمان «دنیای بلور» را پیش برده است.

شرایط آخر‌الزمانی و وضعیت آپوکالیپسی محور این تریلوژی است؛ «دنیای بلور» درباره جنگلی است که کم کم تبدیل به بلور می‌شود که این نشانه دو چیز است؛ یکی نابودی خودِ جنگل و دیگری تبدیل آن به بلورهایی زیبا. بالارد بر اساس همین پارادوکس و واکنش انسان به آن، رمان را پیش می‌برد.

به گفته این مترجم قسمت «خشکسالی» کتاب دوم این تریلوژی هم درباره بحران آب است که انسان دچار آن خواهد شد و آنگونه که بالارد پیش‌بینی ‌کرده جنگ قرن 21 بر سر آب است و به جای پول مبادله خواهد شد.

آنگونه که مترجم می‌گوید، جلد سوم و پایانی این تریلوژی در آمریکا نایاب است و به احتمال زیاد کار ترجمه آن به زبان فارسی و انتشارش در ایران، اندکی به طول خواهد انجامید.

جیمز گراهام بالارد رمان‌نویس انگلیسی در گونه ادبیات پادآرمانشهری (Dystopian literature) است که با «تصادف» به شهرت رسید؛ رمانی که در آن توانایی انسانی در خودویرانگری به ‌وسیله فناوری ساخته خودش به نمایش گذاشته شده است. «جزیره بتون»، «امپراتوری خورشید»، «شبهای کوکائین»، «بیلنیوم» و «مرد ناممکن» از دیگر آثار این نویسنده هستند.

«بُرج»، «منطقه مصیبت‌زده» و «ساحل پایانی» از دیگر کتاب‌های این نویسنده معروف آمریکایی است که تاکنون با ترجمه بهرامی در ایران منتشر شده‌اند.