حسین مهدویان با بیان یکی از ویژگیهای منحصر به فرد سریال "روزهای آخر زمستان" به خبرنگار مهر گفت: تمام کاراکترهایی که در آن سریال وجود دارند مابه ازای واقعیشان وجود دارد و تصاویر بازسازی شده و آرشیوی از آنها به نحوی با هم تلفیق شده که توسط افراد صاحب فن نیز به سختی قابل تشخیص است.
مهدویان سه ماه فیلمبرداری را زمان اختصاص یافته به بخش بازسازی این مستند اعلام کرد و گفت: فیلمبرداری با دوربین 16 میلیمتری یکی از تکنیکهایی بود که ما برای ساخت این مستند ملودرام در نظر گرفتیم، چون خیلی خوب فضای دهه 60 را برای بیننده تداعی میکرد. البته این مسئله باعث نشد که کیفیت تصاویر پایین بیاید به ویژه اینکه برای تلفیق تصاویر بازسازی شده با تصاویر واقعی حدود یکسال وقت صرف کردیم تا تصاویر اصلی را از آرشیو فیلمهای دفاع مقدس جمعآوری کنیم.
وی ادامه داد: برای این کار هم موسسه حفظ آثار شهید باقری که آقای فتحالله جعفری مسئولیت آن را برعهده دارد به ما کمک زیادی کرد و در واقع میتوان گفت ما کار تحقیق و جمع آوری آثار را که حدود 10 ماه طول کشید در این موسسه انجام دادیم.
مهدویان همچنین از آغاز تدوین این سریال که توسط خودش انجام میشود، خبرداد و پیشبینی کرد مردادماه ساخت سریالش که از خرداد 88 شروع شده به پایان برسد.
وی درباره دلیل طولانی شدن کار هم گفت: ما خرداد 89 فیلمبرداری بخش مستند را در تهران و خوزستان شروع کردیم، اما به دلیل اینکه مصاحبه ها مربوط به اشخاص خاصی مانند خانواده شهید و سپاه و ارتش میشد تنظیم وقت مصاحبهها سبب طولانی شدن این قسمت از کار تا 11 ماه شد. همین طور پیدا کردن افرادی با چهرههایی شبیه به چهرهای اصلی و دارای توانایی بازیگری که نزدیک به 20 شخصیت میشدند یکی دیگر از مسایلی بود که کار را طولانی کرد.
این نویسنده و کارگردان گفت: چهرههایی شبیه به چهره برادر شهید باقری، مادر و خواهر ایشان، چهرههایی شبیه محسن رضایی، سردار سعدی، شهید علمالهدی، شهید آریانژاد، شهید داود کریمی، سید فامر موسوی خیلی افراد دیگر که شهید باقری دوران زندگیاش با آنها در ارتباط بودند کار بسیار زمانبر و سختی بود و البته همین حساسیت به خرج دادن درساخت این سریال در همه ابعاد آن باعث شده، سریال "روزهای آخر زمستان" به یکی از کارهای ماندگار و قابل توجه در زمینه درام مستند تبدیل شود که مخاطبان زیادی را هم با خود همراه خواهد کرد.
مهدویان همچنین کمک و همراهی مدیران شبکه یک از جمله مهدی فرجی مدیر شبکه یک و حبیبالله والینژاد مدیر گروه حماسه و دفاع این شبکه و همچنین برخی از فرماندهان سپاه از جمله سردار دانا را در پیشبرد و موفقیت کار بسیار موثر دانست و گفت: درست است که این سریال در 10 قسمت 50 دقیقهای ساخته شده، اما کیفیت بالای آن سبب ماندگاری آن خواهد شد.
وی در ادامه سریال "روزهای آخر زمستان" که از زمان تولد تا ورود حسن باقری به عرصه سیاست و جبهه و جنگ و در نهایت شهادت وی را به تصویر میکشد را سریال غیرمناسبتی دانست و عنوان کرد: بهتر است این سریال در زمانی ویژه همچون هفته دفاعمقدس پخش نشود، زیرا ممکن است به دلیل تراکم بالای برنامههایی از جنس جبهه و جنگ در این دوران، کمتر دیده شود.
مهدی زمینپرداز(حسن باقری)، ابراهیم امینی(محسن رضایی)، مجتبی شفیعی(احمد متوسلیان)، سهیل بابایی(محمد برادرشهید باقری)، سعید میرزایی(رحیم صفوی) از جمله بازیگران این سریال هستند.
دیگر عوامل این سریال نیز عبارتند از تهیه کننده: حبیباله والینژاد، پشتیبانی تولید: موسسه فردایی دیگر، مجری طرح: امیر بنان، صدابردار: امیر ترکمن، انتخاب بازیگر و بازیگردان: ابراهیم امینی، دستیار اول کارگردان: یوسف روحانی، تدوین: حسین مهدویان،طراح صحنه :دکتر محمد رضا شجاعی،
