ایران در ساخت سیستم سطحی نمودارگیری به خودکفایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گلپایگانی اظهار کرد: از آنجا که افق و چشم انداز شرکت ملی حفاری ایران بر مبنای دانش محوری و همچنین توسعه ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی است بر همین اساس توانسته ایم ضمن ارتقای کیفیت تجهیزات در ساخت سیستم سطحی نمودارگیری به خودکفایی برسیم.

وی تصریح کرد: این سیستم توسط یک سری سنسورهای حساس و هدایت شونده کلیه اطلاعات و پارامترهای موجود در حفاری را کسب، ذخیره سازی و در اختیار متخصصین و کارشناسان مرتبط جهت تصمیم گیری بهتر قرار می دهد.



گلپایگانی افزود: در گذشته برای شرکت، خرید یک دستگاه سیستم سطحی نمودارگیری از شرکتهای خارجی هزینه ای معادل یک میلیون دلار را در برداشت ولی امروزه با این میزان هزینه می توانیم پنج دستگاه از این نوع را در کشور تولید کنیم.



وی اضافه کرد: ساخت و به کارگیری سیستم نمودارگیری در کشور علاوه بر کاهش هزینه ها،درآمدزایی و اشتغال زایی بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

وی یادآورشد: در ساخت دستگاه ها و تجهیزات نمودارگیری از گل حفاری، قرارداد 10 دستگاه دیگر را با دانشگاه تهران در دستور کار قرار داده ایم که امیدواریم تا پایان سال جاری در مدار عملیات قرار گیرند. در حال حاضر 40 دستگاه نمودارگیری در دستگاه های حفاری شرکت در حال ارائه خدمات بوده و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 92 این تعداد به 80 دستگاه افزایش خواهد یافت.



خدمات ویژه حفاری در سال جاری 295 عملیات، شامل 122 عملیات نمودار گیری در چاه های نفت و گاز، 112 عملیات نمودارگیری از سیال حفاری و 61 عملیات چاه پیمایی را اجرا نموده است که در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته حاکی از افزایش 16 درصدی است.