به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت ملی حفاری ایران پیمان شوشتری‌زاده، معاون مدیریت خدمات ویژه شرکت روز یکشنبه (۲۷ آذرماه) درباره افزایش بازده حفاری گفت: متراژ حفاری در مدت مشابه پارسال (۸ ماه ۱۴۰۰) ۴ هزار و ۵۴۶ متر ثبت شده بود.

وی افزود: عملیات حفاری افقی و جهت‌دار در سال ۱۴۰۱ روی ٢٣ حلقه چاه در مناطق نفت‌خیز خشکی صورت گرفت و در برنامه امسال حفاری چند حلقه چاه دیگر در دستور کار است.

معاون مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: در دوره مورد بررسی ۷۶ متر مغزه‌گیری برای شناسایی سازنده‌ها در عملیات حفاری چاه‌ها انجام شد و در ارتباط با تکمیل حفاری چاه‌ها و بررسی فنی و مهندسی ٨٥ مورد نمودارگیری، ٣٢٠ مورد نمودارگیری سطحی و ١٧٠ مورد چاه‌پیمایی نیز از سوی متخصصان این مدیریت انجام شد که در نمودارگیری سطحی و چاه‌پیمایی افزایش محسوسی مشاهده می‌شود.

شوشتری‌زاده گفت: با توجه به حمایت‌های مدیرعامل و مدیریت ارشد شرکت‌، برنامه‌ریزی مقتضی به‌منظور نوسازی ناوگان‌، خرید تجهیزات و توسعه بازار عملیاتی در دستور کار این مدیریت است.