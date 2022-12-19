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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸

افزایش ۴۵ درصدی بازده حفاری افقی و جهت‌دار چاه‌های نفت و گاز

افزایش ۴۵ درصدی بازده حفاری افقی و جهت‌دار چاه‌های نفت و گاز

بازده حفاری چاه‌های نفت و گاز به روش افقی و جهت‌دار در هشت ماه امسال با تلاش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران، به ٨ هزار و ٣٢٩ متر رسید که ۴۵ درصد در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت ملی حفاری ایران پیمان شوشتری‌زاده، معاون مدیریت خدمات ویژه شرکت روز یکشنبه (۲۷ آذرماه) درباره افزایش بازده حفاری گفت: متراژ حفاری در مدت مشابه پارسال (۸ ماه ۱۴۰۰) ۴ هزار و ۵۴۶ متر ثبت شده بود.

وی افزود: عملیات حفاری افقی و جهت‌دار در سال ۱۴۰۱ روی ٢٣ حلقه چاه در مناطق نفت‌خیز خشکی صورت گرفت و در برنامه امسال حفاری چند حلقه چاه دیگر در دستور کار است.

معاون مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: در دوره مورد بررسی ۷۶ متر مغزه‌گیری برای شناسایی سازنده‌ها در عملیات حفاری چاه‌ها انجام شد و در ارتباط با تکمیل حفاری چاه‌ها و بررسی فنی و مهندسی ٨٥ مورد نمودارگیری، ٣٢٠ مورد نمودارگیری سطحی و ١٧٠ مورد چاه‌پیمایی نیز از سوی متخصصان این مدیریت انجام شد که در نمودارگیری سطحی و چاه‌پیمایی افزایش محسوسی مشاهده می‌شود.

شوشتری‌زاده گفت: با توجه به حمایت‌های مدیرعامل و مدیریت ارشد شرکت‌، برنامه‌ریزی مقتضی به‌منظور نوسازی ناوگان‌، خرید تجهیزات و توسعه بازار عملیاتی در دستور کار این مدیریت است.

کد مطلب 5659344

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