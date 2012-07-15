به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد نوری، مسئول سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان امروز در نشست خبری تشکل های دانشجویی که در دفتر مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد، با بیان اینکه جنبش دانشجویی با نقد زنده است، افزود: اگر مسئولین بخواهند مانع نقدپذیری دانشجویان شوند، بدون شک ضربه سنگینی را به جنبش دانشجویی و حتی بدنه نظام وارد می کنند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه دانشجو باید تحلیل سیاسی ارائه دهد، افزود: اگر به هر دلیل سنگ اندازی هایی برای ارائه تحلیل های فعالان دانشجویی زده شود باید در را به روی گفتگو، تحلیل و تفسیر دانشجویان را بست.

مسئول سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با انتقاد از حکم دستگاه قضا برای مسئول سابق سیاسی، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: نمی دانیم صدور این حکم چه توجیهی دارد، آیا نباید برای فردی که علیه سپاه موضع گیری کرده است، حکم صادر شود؟! آیا نباید برای برخی از آقازاده ها هرچه زودتر حکم قضایی صادر شود؟!

نوری در ادامه رئیس قوه قضائیه را فردی صبور و فرهیخته دانست و در عین حال افزود: معتقدم دستگاه قضا باید آستانه تحمل خود را بالا ببرد. همچنین مسئولین این قوه باید نقدهایی که درباره آنها بیان می شود را به فرصت تبدیل کند.

* رئیس مجلس و نمایندگان باید به جنبش دانشجویی پاسخگو باشند

بنابر این گزارش، در ادامه این نشست خبری علی محمدزاده،عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی عملکرد قوه قضائیه را مهم و حساس عنوان کرد و با بیان اینکه این قوه باید به پرونده های مهم تری رسیدگی کند، افزود: متاسفانه به جای آنکه مسئولین قوه قضائیه بر روی پرونده های مهم متمرکز شوند، بر روی پرونده های جزئی تاکید می کنند.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: هنوز پرونده افرادی که نقش کلیدی در مفاسد اقتصادی دارند، در قوه قضائیه رسیدگی نشده است و به جای آنکه تخلفات جاسبی در دانشگاه آزاد را بررسی کنند حکم قضایی برای یک دانشجوی انقلابی صادر کردند.

محمدزاده عملکرد قوه قضائیه را تعجب آور دانست و افزود: معتقدم نباید قوه قضائیه وارد مسائل حاشیه ای شود البته به جای آنکه خط قرمز این قوه آرمان های نظام اسلامی باشد شخص علی لاریجانی است و هر کس که مطالبی درباره آقای لاریجانی بیان کند مورد بازخواست قوه قضائیه قرار می گیرد.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه سخنانش به انتقاد از عملکرد رئیس و نمایندگان مجلس پرداخت و افزود: ما این سوال را مطرح می کنیم که چرا نمایندگان و رئیس مجلس به دانشجویان پاسخ نمی دهند و تاکنون حاضر نشده اند که در جمع دانشجویان حضور یابند و به سوال های آنها پاسخ دهند؟

وی اضافه کرد: پاسخگویی رئیس مجلس و نمایندگان به دانشجویان آرزویی است که تحقق نمی یابد.

محمدزاده با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نهم با شعارهای ارزشی رأی مردم را بدست آوردند، افزود: از این رو از نمایندگان می خواهیم که در قبال مردم و دانشجویان پاسخگو باشند و به مسائل حاشیه ای دامن نزنند.

* عدالت باید برای همه در قوه قضائیه یکسان باشد

مشاور دبیر اتحادیه دانشجویان مستقل افزود: عدالت و عدالتخواهی باید در قوه قضائیه برای همه باشد و نباید تبعیضی دیده شود.

ایمان عطایی فرد، فعال دانشجویی و مشاور دبیر اتحادیه دانشجویان مستقل در نشست خبری تشکل های دانشجویی با بیان اینکه وقتی که آیت الله آملی لاریجانی مسئولیت قوه قضائیه را برعهده گرفتند از همان ابتدا بر برخورد با دانه درشت ها تاکید کرده بودند، خاطر نشان کرد: اما آنچه امروز مشاهده می کنیم چیز دیگری است، در حالیکه عدالت در قوه قضائیه باید برای همه باشد.

وی گفت: ما خواستار آن هستیم که قوه قضائیه در اسرع وقت پرونده های مهدی و فائزه هاشمی را بررسی کنیم و نباید در این قوه هیچ تبعیضی دیده شود.

این فعال دانشجویی در ادامه از مسئولین و قوای سه گانه خواست که هر چه زودتر به مشکلات و معضلات مردم رسیدگی کنند که یکی از آن مشکلات رفع گرانی های اخیر است.

* قوه قضائیه باید نقد شود

در ادامه این نشست خبری مصطفی حضوری، جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه حکمی که از سوی قوه قضائیه برای امیرحسین ثابتی صادر شده است، عادلانه نیست، افزود: این حکم بر خلاف منویات و سخنان مقام معظم رهبری اعلام شده است؛ چراکه معظم‌اله در ابتدای سال 91 و در حرم مطهر امام رضا(ع) حمایت خود را از فرزندان انقلاب اعلام کرده بودند و این سوال برای ما بوجود آمده که با توجه به سخنان ایشان چرا باز شاهد اینگونه اقدامات از سوی دستگاه قضا هستیم؟

وی با بیان اینکه ثابتی از فعال ترین نیروهای بسیج دانشجویی بوده است به فعالیت وی در فتنه 88 اشاره کرد و گفت: حقیقتا امیرحسین ثابتی در فتنه 88 به خوبی وارد صحنه شد، اما امروز شاهد آن هستیم که حکمی از سوی قوه قضائیه علیه وی صادر شده است و معتقدم صدور چنین احکامی فقط باعث خوشحالی نیروهای خارج نشین می شود.

حضوری با بیان اینکه باید عملکرد قوه قضائیه نقد شود، افزود: این انتقاد باید از جانب قوه قضائیه صورت گیرد و آنها باید خود عملکردشان را نقد کنند، اما متاسفانه فضای نقد در قوه قضائیه وجود ندارد.

جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه به انتقاد از عملکرد مسئولین قوه قضائیه پرداخت و گفت: از زمانی که آیت الله آملی لاریجانی مسئولیت این قوه را برعهده گرفته اند فقط یک الی دو جلسه با دانشجویان داشته اند و دیگر جلسه ای را برگزار نکردند حتی به نامه های دانشجویان پاسخ ندادند در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان شخص اول نظام هر سال و در ایام ماه مبارک رمضان چندین ساعت با دانشجویان گفتگو می کنند و باید این رویه به عنوان الگو برای دیگر مسئولین لحاظ شود.

حضوری در پایان سخنانش اظهار داشت: معتقدم قوه قضائیه باید فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری را سرفصل فعالیت های خود کند تا بتواند گام بلندی را برای مبارزه با فساد بردارد.