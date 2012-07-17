زمان اجرای اتصال فیبرنوری به منازل/ اتصال 6میلیون پورت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران به اینترنت با استفاده از فیبرنوری در جلسات 130 و 137 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و موافقتنامه ایجاد این شبکه میان سازمان تنظیم مقررات و نمایندگان شرکت خدماتی ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت امضاء شد.

براین اساس سازمان صدا و سیما، شهرداری، وزارت دفاع، بنیاد مستضعفان و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان اعضای کنسرسیوم ایرانیان نت و مالک اپراتور چهارم ارتباطات کشور انتخاب شدند.



لطف الله سبوحی - معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پروژه فیبرنوری منازل و زمان تحویل ضمانت نامه پرداخت حق الامتیاز این پروژه اظهار داشت: اصول کلی این پروژه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده و پس از تحویل ضمانت نامه پرداخت حق الامتیاز، پروانه آغاز به کار این پروژه صادر خواهد ‌شد.

وی با بیان اینکه کنسرسیوم ایرانیان نت باید مبلغ 50 میلیارد تومان را به عنوان حق الامتیاز پروانه پرداخت کند تا این قرارداد شکل اجرایی به خود گیرد، ادامه داد: براساس ابلاغیه ای که به کنسرسیوم ایرانیان نت ارائه شده است این اپراتور باید ضمانت نامه ای برای پرداخت حق الامتیاز پروانه ارائه دهد تا پروانه فعالیت صادر شود و پس از حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه زمان خواهد داشت تا نسبت به پرداخت مبلغ حق‌الامتیاز آن اقدام کند.

سبوحی با بیان اینکه این موضوع به کنسرسیوم ایرانیان نت ابلاغ شده و بزودی این اپراتور ضمانت نامه لازم را ارائه می دهد، گفت: پس از این مرحله پروانه فعالیت صادر می‌شود و تعهدات اجرایی و مالی پروانه نیز از این تاریخ مورد محاسبه قرار می گیرد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به زمان بندی درنظر گرفته شده برای پروژه اتصال منازل به شبکه فیبرنوری و تعهدات اجرایی آن تاکید کرد: این اپراتور از زمان لازم الاجرا شدن پروانه که همان زمان پرداخت حق امتیاز است به مدت یک سال زمان دارد که شبکه خود را راه اندازی کند و از سال دوم فعالیت خود، باید واگذاری ها را آغاز و نسبت به ارائه سرویس به کاربران اقدام کند.

سبوحی با اشاره به تعهدات اجرایی این اپراتور برای دایری پورتهای فیبرنوری به مهر گفت: اپراتور فیبرنوری ملزم است که در سال دوم فعالیت خود یک میلیون پورت پرسرعت، در سال سوم 3 میلیون پورت و تا پایان سال هشتم تعداد 6 میلیون و 870 هزار پورت فیبرنوری برای اتصال منازل به اینترنت پرسرعت منصوب کند.

وی با بیان اینکه برای این اپراتور نیز دوره حفاظت قائل شده ایم و در مدت زمان ایجاد این شبکه پروانه مشابه ای صادر نخواهد شد، گفت: اما برای ارائه خدمات روی این شبکه محدودیتی وجود نحواهد داشت و ارائه خدمات، انحصاری این اپراتور نخواهد بود؛ به این معنی که اپراتورها و شرکتهای دیگر هم می توانند در قالب قرارداد حق استفاده از این شبکه، خدمات خود را روی آن ارائه کنند.

به گزارش مهر، منظور از پورت دسترسی، امکان ایجاد دسترسی به اینترنت برای کاربر نهایی با حداقل سرعت 20 مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا 100 مگابیت بر ثانیه است.