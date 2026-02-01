به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه، در ورزشگاه تختی تهران به مصاف تیم سایپای تهران خواهد رفت.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که تیم سایپا با قرار گرفتن در رده چهارم جدول، یکی از مدعیان بالانشین لیگ به شمار می‌رود و بعثت کرمانشاه نیز با هدف بهبود جایگاه خود، پا به این مسابقه خارج از خانه می‌گذارد.

تیم سایپای تهران تاکنون ۱۹ دیدار در لیگ دسته اول انجام داده که حاصل آن هشت پیروزی، هفت تساوی و چهار شکست بوده و این تیم با کسب ۳۱ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد.

در سوی مقابل، تیم بعثت کرمانشاه از ۱۸ بازی گذشته خود، پنج برد، هشت تساوی و پنج باخت به دست آورده و با ۲۰ امتیاز، در رده دوازدهم جدول لیگ دسته اول فوتبال جای گرفته است.

بعثت کرمانشاه در این دیدار تلاش می‌کند با ارائه نمایشی منسجم و کسب نتیجه مطلوب، فاصله خود را با تیم‌های بالاتر جدول کاهش دهد و روند امتیازگیری خود را در ادامه مسابقات لیگ تقویت کند.

این مسابقه از دید کارشناسان، یکی از دیدارهای مهم هفته بیستم لیگ دسته اول محسوب می‌شود که نتیجه آن می‌تواند در معادلات جدول، به‌ویژه برای تیم‌های میانه و بالای جدول، تأثیرگذار باشد.