مقدمات جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در بیش از 43 کشور خارجی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد دهه کرامت که در دفتر امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار داشت: جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در بیش از 43 کشور خارجی شروع به فعالیت کرده است، امروزه این جشنواره به تناسب هر استان بخشی از ادارات و زیر مجموعه های آن را درگیر خود کرده است.



وی با بیان اینکه نقاشی رضوی و شعر از جمله شاخص های این جشنواره است، اضافه کرد: نهضت کتابخوانی رضوی در استان البرز در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر مطرح و مورد توجه بوده است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ادامه داد: امسال دومین سال برگزار جشنواره رضوی را در پیش رو داریم که با عنوان هفته های رضوی در هر استان با برنامه ای ویژه برگزار می شود تدبیر این است که همه استان ها هفته فرهنگی داشته باشند.



ابراهیمی افزود: دبیرخانه بین الملل جشنواره رضوی نیز هر روز با یک عنوان نامگذاری شده است.

