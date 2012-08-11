کسب سه مدال تنیس روی میز کشور دستاورد ارزشمندی برای ورزش معلولان قم است

محمود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیست و نهمین دوره رقابت های تنیس روی میز جانبازان و معلولان قهرمانی کشور با شرکت چهره های مطرح از استان های مختلف به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان مازندران در ساری برگزار شد.



یک نقره و دو برنز حاصل تلاش ورزشکاران تنس روی میز قم از مسابقات کشوری



وی ادامه داد: در این رقابت ها تیم اعزامی تنیس روی میز هیئت جانبازان و معلولان استان قم موفق به کسب سه مدال شد که دو مدال آن با کسب عنوان نایب قهرمانی و یک مدال نیز با قرار گرفتن در جایگاه سوم رقابت ها به دست آمد.



دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان قم افزود: ابوالفضل مختاری در کلاس 9 این پیکارها با وجود شایستگی های زیادی که برای کسب عنوان قهرمانی داشت، در مکان دوم ایستاد و به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد.



وی یاد آور شد: این در حالی است که سجاد قنبری در کلاس 3 با کسب مقام سوم و نشان برنز به کار خود پایان داد و همین عنوان را محمدمهدی بحری ورزشکار خوب تنیس روی میز قم در کلاس 10 کسب کرد و جمع مدال های تیم قم را به سه مدال رساند.



ورزش معلولان قم به حمایت بیشتر نیازمند است



شریفی تصریح کرد: کسب این موفقیت ها در کنار افتخارات ارزشمندی که دیگر ورزشکاران هیئت ورزش های جانبازان و معلولان قم کسب می کنند، بیانگر این است که ورزش جانبازان و معلولین به حمایتی فراتر از یک هیئت نیازمند است.



وی ابراز داشت: موفقیت در کسب عناوین ارزشمند از رشته های شنا، بسکتبال با ویلچر، فوتبال کم توانان ذهنی و والیبال در سال های اخیر ثابت کرده است که ورزشکاران جانباز و معلول فعال در این هیئت در رشته‌های مختلف از ظرفیت بسیار خوبی برای موفقیت برخوردارند اما به حمایت بیشتر نیازمند هستند.



دبیر هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم اضافه کرد: در حال حاضر ورزشکاران مورد پوشش این هیئت در رشته‌های مختلفی اعم از بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، تیراندازی با کمان، تنیس با ویلچر و شنا به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.



قهرمانی والیبال نشسته و مقام پنجمی بسکتبال با ویلچر قم در لیگ کشور



وی ادامه داد: ورزشکاران بسیار خوبی داریم که در عرصه مسابقات جهانی، آسیایی، بین‌المللی و کشوری عناوین ارزشمند و پرافتخاری برای ورزش استان قم کسب کرده‌اند که این مهم در سال‌های اخیر نمود بسیاری داشته است.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم خاطرنشان کرد: در سال قبل تیم والیبال نشسته هیئت در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و موفق به کسب مقام نخست و عنوان قهرمانی شد.



وی اضافه کرد: این در حالی است که ورزشکاران جانباز و معلول در رشته بسکتبال در قالب تیم ایثار مقام پنجم لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور را در نخستین تجربه حضور خود در این دوره از رقابت ها به دست آوردند.



پیروزمنش بیان داشت: همچنین تیم شنا بانوان قم در رقابت های قهرمانی کشور در بین سه تیم برتر کشور قرار گرفت و در رشته فوتسال کم توانان ذهنی جهن نیز مهدی مولایاری به عنوان بهترین گلزن تیم ملی با تیم ملی قهرمان جهان شد.

