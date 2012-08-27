سمینار بین المللی «حج در قرآن و سنت» در هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند و کمیته حج هند طی روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 شهریورماه برگزار شد.

در آیین گشایش حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت، دکتر کریم نجفی معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، احمد عالمی سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان در هند، گرامی نماینده ویژه سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، دکتر پرویز میان رئیس کمیته حج دهلی، مولانا مفتی محمد مکرم خطیب و امام جمعه مسجد جامع فتحپوری دهلی، مولانا دکتر سید کلب صادق نقوی، مولانا سید کلب جواد نقوی، مولانا سید محسن تقوی امام جمعه شیعیان شهر دهلی و جمع زیادی از روحانیون و اندیشمندان کشور هند حضور داشتند.

در ابتدای این سیمنار احمد عالمی سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند، طی سخنانی با اشاره به روابط کهن فرهنگی دو کشور ایران و هندوستان گفت: با توجه به اینکه سرزمین پهناور هند با تاریخ و تمدن کهن مهد مکاتب فلسفی بیشماری بوده که بنیان اکثر آنها مبتنی بر تفکرات عرفانی و معنوی بوده است بر همین اساس زمینه‌ساز گسترش ادیان الهی، بویژه اسلام در این سرزمین بوده است. شمار مسلمانان در این سرزمین بویژه در ادوار حاکمیت سلاطین مسلمان رو به افزایش نهاد و در حال حاضر از جمعیت یک میلیارد و دویست میلیونی هند نزدیک به دویست و پنجاه میلیون نفر مسلمان در این سرزمین زندگی می‌کنند.

وی در خصوص کم و کیف سمینار بین المللی حج اظهار داشت: این سمینار با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کمیته حج دهلی برگزار گردیده است و با فراخوان مقاله‌ای که در گذشته انجام پذیرفت، حدود 35 مقاله به دبیرخانه این سمینار واصل گردیده است. در این سمینار دو روزه، تعدادی از آنها ارائه خواهد گردید و در آینده مطالب گرد آمده را در قالب مجموعه مقالات منتشر خواهیم کرد و در اختیار دوست‌داران و علاقه‌مندان فرهنگ اسلامی حج قرار خواهیم داد.

در ادامه از تازه ترین شماره مجله راه اسلام با موضوع « امام خمینی (ره) و ولایت فقیه» که توسط خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو منتشر می گردد، رونمایی به عمل آمد.

حجت اسلام و المسلمین قاضی عسکر که به عنوان میهمان ویژه به همراه کریم نجفی معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشورمان در این همایش حضور یافته است، گفت: اسلام یک سلسله اجتماعات را برای مسلمانان در نظر گرفته که یکی از آنها، اجتماعات روزانه یعنی حضور در نمازهای جماعت است.

وی گفت: اجتماع هفته ای داریم که هر هفته در روزهای جمعه در هر شهری برگزار می شود و خطیب جمعه هم مردم را به تقوا دعوت می کند و هم مسائل روز دنیا را بیان می کند. در اجتماع سالانه هم مردمی که استطاعت دارند به نمایندگی از دیگران در حرمین شرفین حضور پیدا میکنند و به بیان قرآن از منافع حج بهره می گیرند.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج وزیارت گفت: خداوند تبارک و تعالی به گونه ای برای حج برنامه ریزی کرده است که نتیجه آن هم تحول روحی و اخلاقی مردم است و هم تحول در جهان اسلام، یعنی هر حاجی که تشرف به حج دارد باید از گناهان گذشته خود توبه کند و از دیگران حلالیت بطلبد و اگر مال حرامی یا شبهاتی دارد آنها را تسویه کند و با معرفت و بصیرت کامل به سوی خدا برود.

قاضی عسکر گفت: نکته مهم دیگر آن است که این اجتماعات سالانه که نمایندگان کشورهای مختلف در آن حضور پیدا می کنند چند هدف اساسی را در پی دارد و یکی از آنها طبق فرمایش امام صادق (ع) که می فرماید برای اینکه مسلمانان همدیگر را بشناسند و با مشکلات هم آشنا بشود و برای حل مشکلات چاره اندیشی کنند. نکته دیگر اینکه حاجی با فرهنگ اسلام و سنت پیامبر آشنا شود و دین و را همیشه به یاد داشته باشند و نه تنها خود حاجی از این برکات بهره می گیرد بلکه به بیان امام رضا (ع) همه ی جهان اسلام می توانند از منافع و برکات حج بهره بگیرند و مسلمانانی که آنجا می روند اگر چه از نظر مذهب متفاوت هستند ولی مشترکات فراوانی دارند.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج وزیارت در باره مشترکات آنان گفت: همه به خدای یکتا معتقدند و همه به رسول خدا و پیروی از سنت پیامبر اعتقاد دارند و همه به قرآن معتقدند و همه به معاد اعتقاد دارند و در نماز و روزه و حج و سایر اصول دینی مشترکات فقهی فراوانی دارند.

وی افزود: در روایات مختلفی در شیعه و سنی در مورد اخلاق وجود دارد و این اشتراکات می طلبد واحده شوند و خود محل اجتماع هم ویژگیهای مهمی دارد که یک ویژگی هایش امنیت است چرا که در آنجا کسی حق ندارد سلاح حمل کند و با سلاحش دیگران را بترساند، امنیت اخلاقی وجود دارد و کسی حق ندارد به کسی توهین کند.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت کشورمان گفت: در اجتماع حج همه از نظر روحی در حال آرامش هستند، هیچکس از نظر روحی تعرضی نمی کند، حیوانات هم در آنجا در امنیت هستند، کسی حتی حق ندارد یک پشه را آزار دهد و او را بکشد، محیط زیست هم در امنیت کامل است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس این ماه ما باید تلاش کنیم بهره هایی در حج برای جهان اسلام ببریم، گفت: بر اساس قرآن و روایات بهره های زیادی می توانیم آنجا داشته باشیم که تمسک به قرآن کریم و پیروی از آن، پیروی از پیغمبر و سنت آن و کمک از اهل بیت پیامبر خدا برای هدایت و پیروزی از جمله آنها است، کمک از اهل بیت در حدیث ثقلین بین شیعه و سنی به طور مشترک آمده است.

حجت السلام والمسلمین قاضی عسکر گفت: همه مسلمانان با مذاهب مختلف که به حج می روند باید به یکدیگر کمک کنند و نکته دیگر اینکه به دور از تعصب در کنار هم بنشینند و برای آینده برنامه ریزی کنند. آخرین نکته این که همه باید به هم احترام بگذاریم و هیچ کس حق اهانت به دیگری را ندارد و امام علی (ع) به یارانش فرمودند در فرهنگ اسلامی هیچ کس حق اهانت به مسلمانی دیگر را ندارد و حق تعرض به آبرو و همچنین جان مسلمانی را ندارد.

وی افزود: این همایش ها و جلسات برای این است که اندیشمندان دور هم بنشینند تا منافع و برکات حج را با هم مرور کنند، مثلا اگر همه مسلمانان و کشورهای اسلامی با هم متحد باشند، آیا هیچ کشور دیگر می تواند به مسلمانان تعرض کند؟ آیا صهیونیست می تواند برادران و خواهران سنی مذهب ما را در غزه بمباران کند؟ و اگر یک بازار اسلامی اقتصادی را تشکیل دهند، چه تحولی در جهان اسلام پیش خواهد آمد و اگر همه ساله شورای اسلامی در حج بین علمای اسلام تشکیل شود آیا این فجایع که یک جوان مسلمان را با الله اکبر و بسم الله سر ببرند، اتفاق می افتد؟ پس نتیجه می گیریم که حج فقط برای یک سلسله اعمال و مناسک نیست و منافع بسیاری دارد و همه تجربیات رادر مورد حج به هم انتقال می دهیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت کشورمان گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران هر ساله حدود 900 هزار نفر را به حج تمتع وعمره می برییم و برنامه های دقیق و منظمی برای حج داریم هر کاروان، یک روحانی دارد، یک مدیر که امور اجرایی را بر عهده دارد و یک پزشک که با بیماران تا آخر سفر همراه است.

وی افزود: ما تجربیات کامل داریم که در اختیار کمیته حج هند قرار دهیم تا از این تجربیات استفاده کنند. ما بیش از یک هزار جلد کتاب و جزوه داریم که هر زائری با هر دانشی که دارد می تواند از این کتابها استفاده کند.

مولانا مفتی محمد مکرم احمد امام جمعه مسجد جامع فتح‌پوری طی سخنانی گفت: اسلام همیشه تجمع و اجتماعات را پسندیده است و این ویژگی در مناسک حج بطور بارز دیده می‌شود. من مطمئنم اگر تمام کشورهای اسلامی متحد شوند دشمنان اسلام نابود خواهند شد. ایشان درخصوص مشکلاتی که برای حجاج پیش می‌آید گفت : به حاجیان باید توجه ویژه‌ای داده شود و نظم و نسق و حدود حرم هم طوری باید باشد که دنیا بتواند از آن الگو بگیرد.

مولانا سید کلب جواد نقوی امام جمعه شهر لکهنو به عنوان سخنران دیگر این سمینار گفت: حج سه چیز را اساساً دربر گرفته است: کمال توحید، کمال عبودیت، اتحاد و مساوات. کمال توحید این است که در حدود بیت‌الله هیچ تصوری جز خدا نباید باشد، کمال عبودیت این است که خصوصا در حدود بیت الله قبل از انجام دادن کوچکترین عمل، رضایت خدا را در نظر بگیرد و همچنین مساوات یعنی در پیشگاه خدا هیچ فرقی بین پادشاه و گدا باقی نمی‌ماند». ایشان در پایان سخنان خود مجدداً از همة دست‌اندرکاران این سمینار سپاسگزاری نمود.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهدوی پور نماینده مقام معظم رهبری نیز در سخنانی گفت: حج یک عبادت صرفاً فردی و عبادی نیست بلکه یک عبادت همه جانبه و جامع الاطراف است. حج از سویی بهترین فرصت و مجال برای کسب طهارت درون و شتشوی ذهنها و قلبها و زدودن زنگارها از دل و جدا شدن از خودخواهی ها و پیاده کردن توحید در درون انسان است و از سویی مظهر وحدت امت اسلامی است زیرا از تمام اقشار ملتهای جهان با زبانها، رنگهای مختلف و نژادها و ملیت های متفاوت و منصب ها و موقعیت‌های گوناگون به سرزمین حجاز می آیند و همه به یک سو و گرد یک خانه و با یک لباس طواف می کنند و نمادی از همبستگی ملتها است.

وی افزود: مجموع پیام‌های حضرت امام خمینی(ره) و پیام‌های سالانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای برای حج یک دائره المعارفی است راجع به موضوع حج که ابعاد مختلف و ظرفیت بالای کنگره جهانی حج را برای حل مشکلات جهان اسلام و عزّت و سربلندی مسلمانان بیان می کند.