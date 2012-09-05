حضور تیم جودو همدان در لیگ برتر/ قهرمانی همدان در مسابقات مینی بسکتبال منطقه دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم جودو نوجوانان استان همدان در رقابت های لیگ برتر کشور حضور می یابد.

بر اساس این گزارش، 16 تیم حاضر در این مسابقات در دو گروه هشت تیمی به رقابت پرداخته و در نهایت تیم‌های برتر به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

براین اساس تیم هیئت همدان در گروه دوم با تیم‌های نیروی مقاومت بسیج، شهرداری ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهد شانه گلستان، حسینه مبارکه و هیات جودو استان‌های لرستان و کردستان به رقابت خواهد پرداخت.

هفته نخست مسابقات جودوی لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور جمعه هفته جاری در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود.

معرفی کونگ فو کاران برتر استان همدان

نتایج مسابقات کونگ فو انتخابی استان همدان در استایل آزاد و نیمه آزاد بزرگسالان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، این رقابت ها با حضور 16 تیم و 220 کونگ فوکار در خانه کونگ فو همدان در دو استایل آزاد و نیمه آزاد برگزار شد.

در پایان این رقابتها در استایل آزاد در وزن های 51- تا 92 کیلومتر سلمان جعفریان، علی جعفریان، رضا حیدری، مهدی عبادی، علی شهابی، شهاب آرومندیان، سهراب بهرامی، میلاد فراهانی و رضا بیات به مقام های برتر رسیدند.

در رده تیمی هم تیم های همدان، ملایر و تویسرکان به برتری رسیدند.

در استایل نیمه آزاد نیز در وزن های 54- تا 92 + کیلوگرم امید الوندی، یاسر خزائی، عباس ساده لجی، علی شهابی، امید خلجی، تقی قهرمانی، حسین عزیزی، محمد کمری، مرتضی آقابیگی و محمد ترکاشوند به مقام اول دست یافتند.

در رده تیمی نیمه آزاد تیم های همدان، کبودرآهنگ و نهاوند به برتری رسیدند و تقی قهرمانی نژاد به عنوان فنی ترین فایتر معرفی شد.

حضور ورزشکار همدانی در مسابقات شیرجه قهرمانی کشور

شیرجه رو همدان در مسابقات شیرجه قهرمانی کشور حضور دارد.

این مسابقات تا 17 شهریور در رده سنی آزاد در شهر تهران در حال برگزاری است.

پوریا رحمانی از همدان به مربیگری عرفان خورسندی در این رقابت ها حضور دارد.

تیم الوند هگمتانه در سوارکاری پرش با اسب سوم شد

هفته دوم لیگ سوارکاری پرش با اسب امیدهای کشور با سومی تیم الوند هگمتانه پایان یافت.

این رقابت ها در حاشیه مسابقات سوارکاری پرش با اسب قهرمانی کشور "جام نقش جهان" در باشگاه سوارکاری خوراسگان اصفهان برگزار شد

در این رقابتها تیم های جینی و الوند هگمتانه همدان در رده های دوم و سوم ایستادند.

در مسابقات لیگ سوارکاری پرش با اسب امیدهای کشور هشت تیم حضور دارند.

هنوز زمان و مکان برگزاری هفته سوم این مسابقات هنوز از سوی فدراسیون اعلام نشده است.

سنگنورد همدانی نهم جهان شد

بنا بر اعلام فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی ایران در جریان رقابت های سنگ نوردی قهرمانی جهان که در "سنگاپور" برگزار می شود، "احمد رضا سلگی" در رشته "لید" گروه سنی جوانان در رده ی نهم جهان قرار گرفت.

این رقابت ها در رشته سرعت نیز ادامه دارد و سنگ نوردان نوجوان و جوان کشورمان با حریفان به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است احمدرضا سلگی در جریان مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا که در تیر ماه سالجاری به میزبانی ایران و شهر همدان برگزار شد در رشته سختی جوانان مقام دوم آسیا را کسب کرد.

همدان قهرمان مینی بسکتبال منطقه دو کشور شد

تیم همدان قهرمان مسابقات مینی بسکتبال منطقه دو کشور شد.

مسابقات مینی بسکتبال کشور در هشت منطقه برگزار شد و تیم همدان به مدت سه روز در سالن تختی این شهر میزبان مسابقات منطقه دو کشور بود.

در این پیکارها 50 ورزشکار در قالب سه تیم از استان های مرکزی، قزوین و همدان با هم به رقابت پرداختند.

در این رقابت ها تیم همدان ابتدا با نتیجه 60 بر 43 مقابل تیم قزوین به برتری رسید و سپس با نتیجه 64 بر 38 مقابل تیم اراک به پیروزی دست یافت.

همچنین، تیم قزوین در مقابل تیم اراک با نتیجه 33 بر 20 به پیروزی رسید.

در پایان این مسابقات تیم همدان با کسب عنوان قهرمانی منطقه دو کشور به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد

قهرمانی تویسرکانی ها در مسابقات فوتبال رده سنی 10 سال استان

تیم تویسرکان قهرمان مسابقات فوتبال رده سنی 10 سال استان همدان شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات فوتبال رده سنی 10 سال استان با حضور شش تیم از شهرستان های ملایر، نهاوند، تویسرکان، همدان، کبودرآهنگ و فامنین و انجام هفت بازی به میزبانی شهرستان همدان برگزار شد.

در پایان این رقابتها تویسرکان اول شد و همدان و کبودرآهنگ دوم و سوم شدند.

اعزام تیم کاراته بانوان همدان به قهرمانی کشور

تیم کاراته بانوان استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد.

مسابقات کاراته بانوان قهرمانی کشور در رده سنی آزاد از امروز به مدت دو روز در دو بخش کاتا و کومیته به میزبانی لرستان برگزار می شود.

تیم همدان با پنج کاراته کا و به مربیگری مهسا نوروزی و سرپرستی وجیهه قدمگاه در این رقابتها حاضر می شود.

برگزاری مسابقات بوکس نوجوانان همدان

مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان استان همدان برگزار شد.

مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان استان با حضور تیم هایی از شهرستان های استان در خانه بوکس همدان در برگزار شد.

در پایان این رقابتها در رده 46 کیلوگرم علیرضا طاهری از همدان، در 48 کیلوگرم سجاد بهاری گندم از نهاوند، در 50 کیلوگرم حامد رمضانی از ملایر، در 54 کیلوگرم علی جامعه بزرگ، در 57 کیلوگرم فرهاد کیانی، در 63 کیلوگرم فرشاد جلالوند، در 66 کیلوگرم مرتضی سوری، در 70 کیلوگرم سعید نظری و در 80+ کیلوگرم محمد خیشه همگی از نهاوند صاحب رتبه های برتر شدند.