کاروان ورزشی شهید سهرابی نهاوند قهرمان سومین دوره جام پرچم همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول هیئت عشایری و روستایی نهاوند با اشاره به درخشش کاروان شهید سهرابی اظهار کرد: کاروان شهید سهرابی شامل ۳۰ ورزشکار در رشته‌های مینی‌فوتبال چمنی آقایان و بانوان، هفت‌سنگ و دوومیدانی برای کسب سهمیه مرحله منطقه‌ای و کشوری در این مسابقات شرکت کرده است.

عباس ترکاشوند با بیان اینکه مسابقات آقایان به میزبانی ملایر و رقابت‌های بانوان به میزبانی تویسرکان برگزار شد، ادامه داد: در رقابت‌های مینی‌فوتبال بانوان، تیم نهاوند با کسب عنوان نخست به مرحله کشوری صعود کرد و تیم‌های کبودرآهنگ و بهار به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی ادامه داد: همچنین تیم دوومیدانی بانوان نهاوند نیز در مسابقات تویسرکان قهرمان استان شد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بومی محلی نهاوند گفت: در ماده دوی ۱۰۰ متر، متین مولایی از ملایر، محمد مبین سهرابی و عباس سهرابی از نهاوند مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. در دوی ۱۵۰۰ متر نیز محمد مبین سهرابی و عباس سهرابی از نهاوند به ترتیب اول و دوم شدند و نماینده ملایر در جایگاه سوم ایستاد.

ترکاشوند افزود: در رشته پرتاب وزنه، متین مولایی از ملایر اول شد و عباس سهرابی و محمد مبین سهرابی از نهاوند مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. همچنین در مسابقه هفت‌سنگ رکوردی، امیرمحمد میرویسی از اسدآباد، محمد مبین سهرابی و عباس سهرابی از نهاوند به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی گفت: در مجموع تیمی، تیم‌های هفت‌سنگ و دوومیدانی شهرستان نهاوند عنوان قهرمانی استان را کسب کردند و به مسابقات منطقه‌ای و کشوری سومین دوره جام پرچم راه یافتند.