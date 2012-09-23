  1. سیاست
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

نصیرزاده خبر داد:

برگزاری رزمایش بزرگ نیروی هوایی در جنوب کشور درماه‌های آینده

برگزاری رزمایش بزرگ نیروی هوایی در جنوب کشور درماه‌های آینده

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش از برگزاری رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش در جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در حاشیه مراسم تجلیل از خلبانان و کارکنان نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در خصوص برپایی رزمایش مشترک آمریکا و 25 کشور در خلیج فارس گفت: ما حضور نیروهای فرامنطقه ای در خلیج فارس را مشروع نمی دانیم چه برسد به اینکه آنها بخواهند در منطقه رزمایش هم برگزار کنند.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به همراه سایر کشورها با همفکری می تواند امنیت خلیج فارس را برقرار کنند.

سرتیپ نصیرزاده همچنین اعلام کرد: رزمایش بزرگی با هدف اعلام آمادگی برای برقراری صلح و امنیت در جنوب کشور تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1703108

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