جشنواره بین المللی امام رضا (ع) فرصت مغتنمی برای تبیین معارف رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری، دوشنبه شب در آیین اختتامیه دهمین جشنواره شعر رضوی خراسان رضوی اظهار کرد: جشنواره شعر رضوی اثرات قابل توجهی در سطوح ملی و بین المللی دارد.

جعفری با بیان اینکه جشنواره شعر رضوی اثرات قابل توجهی در سطوح ملی و بین المللی دارد، گفت: ظرفیت های هنر و هنرمندان باید در مسیر تبیین معارف و فرهنگ رضوی کار گرفته شود.

دبیر جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در ادامه نعمت بزرگ شعرای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را بهترین فرصت برای خدمتگزاری دانست و تصریح کرد: مهمترین دلیل ماندگاری این جشنواره را باید در نیت های خالص شرکت کنندگان آن جستجو کرد بنابراین بهتر است طوری از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم که در مسیر مورد انتظار شعرا باشد.

جعفری با بیان اینکه همه ساله با برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا (ع) فرصت مغتنمی فراهم می شود تا از پتانسیل های فعالان و بخشهای فرهنگی و هنری برای گسترش و تبیین فرهنگ و معارف رضوی به خوبی بهره گرفته شود، گفت: ظرفیت های هنر و هنرمندان باید درمسیر تبیین معارف و فرهنگ رضوی کار گرفته شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی نیز گفت: هنرمندان باید وظایف و رسالت خود را برای ترویج فرهنگ و معارف حضرت ثامن الحجج (ع) به خوبی بشناسند و به آن عمل کنند.

گفتنی است، در مرحله استانی دهمین جشنواره شعر رضوی 300 اثر از سراسر خراسان رضوی به دبیر خانه دهمین جشنواره شعر رضوی ارسالواز 9 نفر از شاعران برتر دهمین جشنواره شعر رضوی استان خراسان رضوی از شهرستانهای مشهد، درگز، سبزوار، کاشمر،‌ نیشابور و تربت حیدریه و همچنین یکی از شاعران برتر مهاجرین افغان مقیم مشهد تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است، در آیین اختتامیه دهمین جشنواره شعر رضوی از کتاب "چشمه خورشید " حاوی گزیده آثار منتخب جشنواره شعر رضوی و بخش وی‍ژه بیداری اسلامی و رونمایی شد.