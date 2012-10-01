به گزارش خبرنگار مهر، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر بر اساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون نیز اجرایی شده است.

2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

اهمیت این موضوع شفاف بودن و روشن بودن فرمولی است که در تعیین و محاسبه عیدی پایان سال به کار گرفته می شود. بنابراین پس از نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار که حداقل دستمزد سال جاری را با افزایش 18 درصدی نسبت به سال گذشته از 330 هزار و 300 تومان به 389 هزار و 700 تومان رساند، میزان عیدی 12 ماهه امسال نیز قابل محاسبه است.

هرچند برخی از بنگاه ها و واحدها عیدی مصوب شورای عالی کار را به صورت ماهیانه و یا هر 6 ماه یکبار پرداخت می کنند اما عرفی که در این بخش وجود دارد درصد بالایی از پرداخت ها را به پایان هر سال می کشاند.

بنابراین برای افرادی که در سال جاری از حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی برخوردار خواهند شد، در پایان سال جاری حداقل 779 هزار و 400 تومان عیدی و حداکثر نیز 1 میلیون و 169 هزار و 100 تومان در نظر گرفته خواهد شد که البته درصدی نیز به عنوان مالیات به صورت معمول از این مبالغ کسر خواهد شد.

برای افرادی هم که در ردیف سایر سطوح مزدی قرار می گیرند و به عبارتی حداقل دستمزد امسال آنها بیش از 389 هزار و 700 تومان مصوب شورای عالی کار است نیز ممکن است رقم حداقل عیدی متفاوت باشد ولی در بخش حداکثر عیدی، طبق قانون نمی تواند از 1 میلیون و 169 هزار و 100 تومان بیشتر باشد.

جدول 7 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)