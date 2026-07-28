موکب شین قرارگاه فرهنگی اربعین در شهرستان سیروان است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر عالمی فرماندار سیروان در آیین افتتاح موکب شین، با اشاره به حضور گسترده مسئولان استانی و شهرستانی و همچنین زائران عزیز اظهار داشت: شهرستان سیروان و مردم شریف آن، اربعین و خدمت‌گزاری به زوار اباعبدالله الحسین (ع) را به عنوان یک فرصت ارزشمند می‌دانند و این فرصت را برای خدمت‌رسانی و معرفی هرچه بهتر شهرستان غنیمت می‌شمارند.

وی با بیان اینکه موکب شین یادآور خاطرات شهدای فتح میمک و شهدای عزیز این دیار است که برگ زرینی در دفاع مقدس و پیروزی‌های ارزشمند آن آفریدند، افزود: مردم شهرستان سیروان و ایل فدراسیون، سال‌هاست که در کنار عزیزان در بنیاد مستضعفان و زیرمجموعه‌های آن، به ویژه کارخانه سیمان، در این مکان مقدس به خدمت‌گزاری به زائران پرداخته‌اند و این افتخاری بزرگ برای آنان است.

فرماندار سیروان با اشاره به اینکه این موکب، نه فقط یک محل برای استراحت و تغذیه، بلکه یک قرارگاه فرهنگی اربعین برای کل استان است، تصریح کرد: در کنار خدمات رفاهی، موکب‌های فرهنگی با برنامه‌هایی نظیر نماز جماعت، مشاوره‌های حقوقی، صنایع دستی، بازارچه و ارائه خدمات و تولیدات شهرستان سیروان، فرصتی برای خدمت به زائران فراهم کرده‌اند و هنرمندان نیز با زبان هنر، مفاهیم و ارزش‌های ارزشمند فرهنگ و آداب و رسوم اربعین را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

عالمی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همه عزیزانی که در این نذر فرهنگی مشارکت داشتند، گفت: با برکت صلوات بر محمد و آل محمد، این فرصت در سال‌های آینده بهتر و بیشتر در خدمت زائران باشد و گفت که باران حسین بن علی (ع)، بر سر عاشقانش می‌بارد و این حرکت، ادامه‌دهنده راه سیدالشهدا (ع) است.