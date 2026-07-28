https://mehrnews.com/x3cGMq ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۹ کد مطلب 6902306 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۹ یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران در دفاع از رهبری چناران- در راستای تجدید میثاق با ولایت، یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6902306 کپی شد مطالب مرتبط فریاد خونخواهی در پایتخت معنوی ایران «تنم وطنم»؛ طنین صدای مقاومت در شبهای خراسان رضوی یکصدوپنجاهمین شب حماسه آفرینی مردم خواف صد و پنجاه و یک شب پایداری مشهدی ها در سنگر خیابان حضور شبانه مردم در میدان؛ سد توطئه و مایه آرامش مردم عراق رهبر شهید را به عنوان مرجع عالی قدر جهان اسلام می شناختند صد و پنجاه و یکمین قرار مردم چناران در حمایت از رهبری اعلام برنامههای گسترده تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برای دهه پایانی صفر برچسبها رهبر شهید چناران و بینالود بیعت با رهبر انقلاب
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