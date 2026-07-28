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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۹

یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران در دفاع از رهبری

یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران در دفاع از رهبری

چناران- در راستای تجدید میثاق با ولایت، یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران برگزار شد.

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کد مطلب 6902306

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