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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۵

محمدعلی الحوثی: جز شکست در انتظار دشمنان یمن نیست

محمدعلی الحوثی: جز شکست در انتظار دشمنان یمن نیست

عضو شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر ناکامی فشارهای نظامی و اقتصادی اعلام کرد: دشمنان یمن جز شکست سخت دستاوردی نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد: سال‌ها تجاوز، محاصره و فشارهای آمریکا، عربستان و متحدانشان نه‌تنها اراده ملت یمن را تضعیف نکرده، بلکه موجب تقویت توانمندی‌ها و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح این کشور شده است.

وی با اشاره به شکست راهبردهای نظامی و اقتصادی دشمنان تصریح کرد: مردم و نیروهای مسلح یمن با تداوم نبرد، از نظر میدانی و تاکتیکی قدرتمندتر شده‌اند.

الحوثی با بیان اینکه موازنه قدرت به سود جبهه مقاومت تغییر کرده است، افزود: «به دشمنانمان جز شکستی سخت وعده نمی‌دهیم» و تأکید کرد: «کسانی که از تاریخ درس نگرفته‌اند، یمن به آنها درس خواهد داد.»

کد مطلب 6902313

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