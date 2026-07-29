محمدعلی الحوثی: جز شکست در انتظار دشمنان یمن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد: سال‌ها تجاوز، محاصره و فشارهای آمریکا، عربستان و متحدانشان نه‌تنها اراده ملت یمن را تضعیف نکرده، بلکه موجب تقویت توانمندی‌ها و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح این کشور شده است.

وی با اشاره به شکست راهبردهای نظامی و اقتصادی دشمنان تصریح کرد: مردم و نیروهای مسلح یمن با تداوم نبرد، از نظر میدانی و تاکتیکی قدرتمندتر شده‌اند.

الحوثی با بیان اینکه موازنه قدرت به سود جبهه مقاومت تغییر کرده است، افزود: «به دشمنانمان جز شکستی سخت وعده نمی‌دهیم» و تأکید کرد: «کسانی که از تاریخ درس نگرفته‌اند، یمن به آنها درس خواهد داد.»