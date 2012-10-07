به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ایمانی نماینده ولی معظم فقیه و امام جمعه شیراز با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و از برگزاری کنگره بین المللی حضرت سلمان فارسی در آبان ماه سال جاری در استان فارس خبر داد.



آیت الله جوادی آملی در این دیدار به تشریح جایگاه رفیع سلمان فارسی پرداخت و با ذکر حدیث پیامبراسلام(ص) که "من و علی پدران این امت هستیم"، نتیجه گیری کرد: انسان می‌تواند شناسنامه نبوی و علوی کسب کند و سلمان این شناسنامه را کسب کرد.



وی افزود: ایران از زمان باستان دارای شناسنامه توحیدی است و اگر این همایش‌ها فرصتی شود که یک شناسنامه توحیدی برای ایران باستان پیدا بشود این هم یک خدمت فرهنگی و دینی است.



استاد حوزه علمیه قم افزود: میراث فرهنگی در این است که انسان این فرهنگ را به توحید برگرداند.



آیت الله جوادی آملی در انتقاد از کسانی که از مکتب ایرانی و ایرانیت منهای اسلام سخن می‌گویند گفت: ما باید بدانیم درست است ایران وطن ماست و ما به این وطن علاقمندیم حبّ وطن هم از ایمان است و بر ما واجب است که از این سرزمین دفاع کنیم و اگر کسی درباره دفاع از سرزمینش کشته بشود، شهید است و این را هم دین ماست که به ما می‌گوید، اما ایران منهای اسلام خطرات زیادی را به یاد دارد.



ارسال 150 مقاله به کنگره بین المللی سلمان فارسی(ره)



نماینده ولی معظم فقیه و امام جمعه شیراز نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی حضرت سلمان فارسی (ره) در آبان ماه سال جاری به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و استانداری فارس و نیز بنیاد فارس شناسی و امام جمعه شهرستان کازرون، گفت: تاکنون بیش از 150 مقاله به دبیرخانه همایش در دانشگاه تهران ارسال شده است که مسئولان کنگره در حال بررسی این مقالات هستند.



آیت الله اسدالله ایمانی مهمترین هدف برگزاری این کنگره بین المللی را آشنایی جامعه اسلامی با مفاخر صدر اسلام و شناخت زوایای پنهان زندگی و شخصیت این مرد بزرگ تارخ اسلام ذکر کرد.