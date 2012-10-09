هلال احمر 400 هزار متر مربع مجتمع تجاری در کشور احداث می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قائم موهبتی صبح سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های امداد بیرجند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در دستور کار جمعیت هلال احمر کشور قرار گرفته است، اظهارکرد: به این منظور احداث چند طرح و مجتمع بزرگ در نقاط مختلف کشور در دست اقدام است.

وی بر سرمایه گذاری در حوزه جمعیت هلال احمر در استانها تاکید کرد و اظهارداشت: زیرساخت های مناسبی برای ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری های مشترک با هلال احمر فراهم آورده شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جمعیت هلال احمر کشور عنوان کرد: زمانی که سرمایه گذاری ها برای بخش خصوصی داری توجیح باشد یقینا این بخش ورود پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: البته ما ابتدا به ساکن امکان سنجی می کنیم تا مطمئن شویم میزان سرمایه گذاری برای ما و بخش خصوصی منجر به افزایش سرمایه بشود و چنانچه بخش خصوصی رغبتی به حضور نداشت، از محل تسهیلات بانکی تامین می کنیم.

موهبتی گفت: در حال حاضر استان های آذربایجان غربی، تهران و فارس ا ز حیث ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سطح کشور پیشتاز هستند.

وی بیان کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در مجتمع های تجاری هلال، در بخش های صنعت، ساختمان، دامپروری، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و بورس نیز فعالیت اقتصادی داریم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه 400 هزار متر زمین برای ساخت مجتمع های تجاری هلال در سطح کشور تعریف شده است، گفت: هم اکنون بالغ بر 100 هزار متر آن در حال ساخت است.