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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲:۱۷

۳ کشته و ۷ زخمی در حمله نیروهای واکنش سریع به بیمارستانی در سودان

۳ کشته و ۷ زخمی در حمله نیروهای واکنش سریع به بیمارستانی در سودان

در جریان حمله نیروهای واکنش سریع به یک بیمارستان در ایالت سنار سودان، حداقل ۳ نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که نیروهای موسوم به واکنش سریع، یک بیمارستان در ایالت سنار را هدف قرار داده و در نتیجه این حمله، سه نفر جان باخته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

جنگ میان شورشیان واکنش سریع و ارتش سودان از سال ۲۰۲۳ آغاز شد. این جنگ از سال ۲۰۱۹ تاکنون ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است این درگیری‌ها دست‌کم ۴۰ هزار کشته و ۱۲ میلیون آواره برجای گذاشته است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد منطقه کردفان همچنان بی‌ثبات و کانون درگیری‌ها است زیرا طرف‌های درگیر برای کنترل مناطق راهبردی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

کد مطلب 6750122

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