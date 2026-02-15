۳ کشته و ۷ زخمی در حمله نیروهای واکنش سریع به بیمارستانی در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که نیروهای موسوم به واکنش سریع، یک بیمارستان در ایالت سنار را هدف قرار داده و در نتیجه این حمله، سه نفر جان باخته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

جنگ میان شورشیان واکنش سریع و ارتش سودان از سال ۲۰۲۳ آغاز شد. این جنگ از سال ۲۰۱۹ تاکنون ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است این درگیری‌ها دست‌کم ۴۰ هزار کشته و ۱۲ میلیون آواره برجای گذاشته است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد منطقه کردفان همچنان بی‌ثبات و کانون درگیری‌ها است زیرا طرف‌های درگیر برای کنترل مناطق راهبردی با یکدیگر رقابت می‌کنند.