به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شانگهای دیلی، مو برنده آخرین جایزه نوبل ادبیات، که شاهد اشتیاق فوقالعاده مردم برای خرید آثارش بوده، احتمالا به ثروتمندترین نویسنده کشور چین بدل میشود.
به گزارش رسانهها، پیشبینی شده که مو فقط تا پایان سال 2012 حدود 200 میلیون یوان (برابر 3/32 میلیون دلار آمریکا) درآمد از فروش کتابهایش کسب میکند.
گائو جینگ مینگ 24 ساله در سال 2011 در راس فهرست ثروتمندترین نویسندگان چین جای داشت و درآمد او 5/24 میلیون یوان بود.
به گفته تانگ یوان مدیر بازاریابی کتاب در پکن، «مو یان اکنون در حکم یک بازیگر برنده جایزه اسکار در چین میدرخشد».
اعضای کمپانی توسعه فرهنگی عمیق و واقعی پکن که اکنون امتیاز نشر همه کارهای مو یان را در دست دارند، به شدت در تلاشند تا کتاب جدید مو یان را منتشر کنند.
علاوه بر همه این درآمدها امتیاز فروش کتابهای مو یان به دیگر کشورها نیز درآمد زیادی را نصیب او میکند. همه کتابهای وی در چین به فروش رسیدهاند و بسیاری از مخاطبان در انتظار ورود کتابهای تجدید چاپ شده به قفسههای کتابفروشی هستند.
به گفته نزدیکان، مو یان بیش از 10 درصد از فروش کتابها را دریافت میکند که میتواند به رقم 110 میلیون یوان برسد و علاوه بر این بسیاری از آثار وی نیز به احتمال زیاد برای اقتباس سینمایی انتخاب میشود. تاکنون حدود 20 کمپانی فیلمسازی تلاش کرده اند امتیاز آثار مو یان را به دست آوردند.
به گفته این ناشر، آنها از سالها پیش از آن که با مو یان قرارداد ببندند، آثار او را زیر نظر داشتند و بر ارزش آنها واقف بودند. وی میگوید ما احتمال میدادیم که او برنده نوبل شود اما هیچوقت فکر نمیکردیم این امر اینقدر زود محقق شود.
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