مدیریت فاضلاب های شهری برای آبیاری فضای سبز در قم امری ضروری است

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در قم یک سوم فاضلاب در حال مدیریت است اما انتظار می رود که هم شبکه جمع آوری فاضلاب و هم اینکه سیستم تصفیه فاضلاب برای سراسر شهر ایجاد شود.



وی ادامه داد: باید به گونه ای باشد که شبکه جمع آوری فاضلاب، فاضلاب ها را از سطح منازل به سیستم تصفیه فاضلاب انتقال دهد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: هر شخص روزانه بین 120 تا 150 لیتر فاضلاب تولید می کند که حجم وسیعی را تشکیل می دهد.



وی اضافه کرد: لازم است فاضلاب ها به گونه ای مدیریت شود که از آن برای آبیاری فضای سبز استفاده شود و مناسب است که رینگ فضای سبز را با فاضلاب های شهری آبیاری کنیم زیرا فاضلاب های شهری حجم عظیمی را تشکیل می دهند که به هدر می روند و می توان از آن برای تقویت و آبیاری گونه های گیاهی استفاده کرد.



از فاضلاب های شهری می توان برای تامین حق آبه های زیست محیطی نیز استفاده کرد



رکنی بیان کرد: اکنون یک سوم از قم دارای سیستم جمع آوری فاضلاب است که باید افزایش یابد زیرا می توان از مازاد فاضلاب ها برای تامین حق آبه های زیست محیطی نیز استفاده کرد.



وی تصریح کرد: اعمال مدیریت یکپارچه آب و پساب امری ضروری است و میتوان از بخشی از آب و فاضلاب برای گسترش فضای سبز و تامین حق آبه های زیست محیطی استفاده کرد.