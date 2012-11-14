  1. سیاست
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۵

در جلسه سازمان ملل/

خزاعی : تحریم یک جانبه کشورها نقض قوانین بین المللی است

خزاعی : تحریم یک جانبه کشورها نقض قوانین بین المللی است

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد طی سخنانی ، تحریمهای یکجانبه را نقض قوانین بین المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کوبا  در نیویورک برگزار شد.

در نشستهای سالانه مجمع عمومی در مورد کوبا ، قطعنامه ای در مورد لزوم پایان دادن به تحریمهای تحمیلی آمریکا علیه کوبا مطرح و به رای گذاشته می شود که بیستمین قطعنامه در نشست سالجاری ارائه و با اکثریت آراء به تصویب رسید . در این قطعنامه لزوم پایان دادن به پنج دهه محاصره اقتصادی کوبا مورد تاکید قرار گرفته است .

در نشست فوق الذکر محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد طی سخنانی  ، تحریمهای یکجانبه را نقض قوانین بین المللی دانست و از آمریکا خواست به قطعنامه های سازمان ملل در مورد لزوم رفع محاصره اقتصادی کوبا  پایبند باشد.

کد مطلب 1743325

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