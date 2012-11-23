جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان آتش نشانی تهران برای هرچه ایمن تر شدن اماکن و مراکز مذهبی از جمله مساجد، تکایا و هیأت‌ها و حسینیه‌ها در نقاط مختلف تهران و آسایش و آرامش خاطر شهروندان، از چند روز پیش برنامه های متعددی از قبیل ارائه آموزش عمومی آتش‌نشانی برای مسئولان تکایا و اماکن مذهبی دیگر و توزیع توصیه‌های ایمنی در این اماکن و همچنین بازدید ایمنی مساجد و حسینیه‌ها‌، تکایا و شارژ خاموش‌کننده‌های دستی این اماکن انجام داده است.

وی افزود: آتش نشانان در این ایام نیز با استقرار اکیپ های سیار از 5 منطقه عملیاتی آتش نشانی در خیابانها، میادین پرتردد، مقابل اماکن مذهبی و محل های برگزاری مراسم عزاداری از ساعت 19 تا نیمه شب، پوشش ایمنی مناسب را فراهم کرده اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی در پایان خاطر نشان کرد: در تاسوعا و عاشورای حسینی نیز آتش نشانان100 ایستگاه ویژه حریق و 16 ایستگاه امداد نجات در آماده باش کامل بوده و علاوه بر ایستگاه های این سازمان در تهران ،آتش نشانان در میادین و خیابان های اصلی شهر نیز مستقر می شوند.