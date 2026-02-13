مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن وفاداری خود را به انقلاب نشان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «سیدحسن فاضلیان» در مراسم نماز عبادی ـ سیاسی جمعه با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: ملت ایران نقش خود را در این رویداد ملی بهخوبی ایفا کرد و بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، مسئولان، نمایندگان و مدیران اجرایی باید تلاش خود را دوچندان کنند تا مشکلات اقتصادی مردم برطرف شود.
وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور در مراسم ۲۲ بهمن افزود: رئیسجمهور اعلام کرد که در برابر مردم احساس شرمندگی دارد؛ مردمی که برای تأمین کالاهای اساسی با دشواری روبهرو هستند اما با وجود مشکلات، به خاطر انقلاب و رهبری، در صحنه حاضر شدند و نشان دادند طی ۴۷ سال گذشته در راهپیماییها حضور داشتهاند و حتی ذرهای از خاک کشور را به دشمن واگذار نخواهند کرد.
امام جمعه موقت همدان درباره راهپیماییهای اخیر در کشور و از جمله همدان بیان کرد: بر اساس آموزههای قرآنی، پیروی از رهبر جامعه اسلامی یک اصل است و در دوران غیبت، رهبری امت بر عهده «سید علی خامنهای» است.
وی افزود: بسیاری از افراد با وجود مشکلات شخصی، برای نخستینبار و با انگیزه اطاعت از رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.
حجت الاسلام فاضلیان با تمجید از حضور مردم افزود: ملت ایران توانست حق را از باطل تشخیص دهد و با حضور خود در صحنه، وفاداریاش را نشان دهد و نباید هیچ چیز را بالاتر از جایگاه رهبری بداند.
وی ادامه داد: همانگونه که در آیات قرآن آمده، پیروان پیامبر اسلام(ص) در مسیر دین سختیها، خستگی و گرسنگی را تحمل کردند و امروز نیز مشکلات معیشتی و اقتصادی بخشی از این مسیر آزمون است.
امام جمعه موقت همدان همچنین بیان کرد: حضور مردم و سردادن شعارها علیه آمریکا و اسرائیل موجب خشم و ناامیدی دشمنان شد و این حرکت از منظر الهی دارای پاداش و اجر معنوی است و هیچیک از این گامها بیپاداش نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه پاداش حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تقویت استقلال و اقتدار کامل کشور است، تاکید کرد: مردم دعوت رهبری را با جان و دل پذیرفتند و با آگاهی و بصیرت در صحنه حاضر شدند و این حضور، عزت و قدرت جمهوری اسلامی را افزایش داد و دشمنان را مأیوس کرد.
فاضلیان با نقل پیام قدردانی رهبر انقلاب از شرکتکنندگان در این اجتماع میلیونی گفت: از تکتک مردم حاضر در این حرکت بزرگ تقدیر شده و این حضور ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت گسترده مردم و تلاش اعضای کمیتههای دهه فجر افزود: مردم از شهرها و روستاهای دوردست در این راهپیمایی شرکت کردند، صحنهای حماسی آفریدند و عظمت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند و نقشهها و تصورات دشمنان را ناکام گذاشتند.
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