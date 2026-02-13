فرماندار مرند بر نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت منطقه تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند شانگاه جمعه در مراسم کلنگ‌زنی پروژه روشنایی و ایمن‌سازی محور مواصلاتی بناب–مرند با قدردانی از حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب، به‌ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم پیام روشنی از وحدت و انسجام ملی به همراه دارد و مسئولیت مدیران در خدمت‌رسانی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به تأکیدات مسئولان ارشد کشور بر اولویت خدمت به مردم افزود: قدردانی از سرمایه اجتماعی مستلزم کار جهادی، صداقت، پاسخگویی و حرکت در مسیر مطالبات مردمی است.

فرماندار ویژه مرند امنیت پایدار کشور را حاصل بلوغ سیاسی مردم، ایستادگی ملت و اقتدار نیروهای مسلح دانست و گفت: هیچ تهدیدی نتوانسته انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کند.

محمودی همچنین از اجرای طرح‌های مختلف عمرانی، زیرساختی و ارتباطی در شهرستان خبر داد و افزود: در سال جاری اعتبارات قابل توجهی در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات هزینه شده و پروژه‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شهری و روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

وی پروژه روشنایی محور بناب–مرند را از مطالبات دیرینه مردم عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد و اهمیت گردشگری این مسیر، ایمن‌سازی آن ضروری بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

معاون استاندار بر لزوم همراهی مردم با مجریان پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: مشارکت اجتماعی موجب تسریع اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود. وی همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را در کنار توسعه زیرساخت‌ها عاملی مهم در کاهش حوادث جاده‌ای دانست.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت منابع آب، توسعه متوازن شهری، بهسازی بافت‌های فرسوده و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و دامداری اشاره کرد و گفت: توسعه پایدار بدون تأمین زیرساخت‌های حیاتی به‌ویژه آب امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان با تأکید بر تداوم رویکرد دولت در توسعه متوازن خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهمی در سطح شهرستان در حال اجراست که تحقق آن‌ها با همراهی مردم و همدلی مدیران با جدیت دنبال خواهد شد.