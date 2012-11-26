به گزارش خبرنگار مهر، رمان «رز گمشده» نخستین اثر ترجمه شده از «سردار ازکان» نویسنده ترک در ایران به چاپ چهارم رسید.
«رُز گمشده» ازکان که پس از یاشار کمال و اورهان پاموک شناخته شدهترین نویسنده ترکیه به شمار میرود، تاکنون در 45 کشور و به 36 زبان ترجمه شده است. در ایران نیز بهروز دیجوریان این کتاب را ترجمه و نشر آموت آن را روانه بازار کتاب کرده است.
«رُز گمشده» که از حیث موضوع اغلب با آثار پرفروشی چون «شازده کوچولو» اثر آنتوان دو سنت اگزوپری و «کیمیاگر» نوشته پائولو کوئیلو مقایسه میشود، رمانی است درباره خودیابی و بر بعد جهانی انسان تاکید دارد.
نویسنده در این رمان به دنبال بیان این موضوع است که هر آدمی در زندگی خود گمشدهای دارد که باید برای پیدا کردنش از وجود و درون خود شروع کند و گاهی وقتها درون انسانها تا حدی تاریک و سیاه میشود که دیگر برای جستجو جایی را نمیتوان دید و باید همان کلید گنج واقعی را پیدا کرد. وقتی انسان به چنین نتیجهای رسید، تاریکی و سیاهی درونش نمیتواند جلوی پیدا کردن وی توسط خودش را بگیرد.
در بخشی از این رمان میخوانیم: اگر هیچ کس نداند٬ خدا میداند. از او بپرس جواب خواهی گرفت. فراموش نکن اگر تو نتوانی صدای خدا را بشنوی او صدای تو را میشنود. خدا دختر خوش قلبی را که سراغ مادرش را میگیرد بیجواب نمیگذارد. او به اندازهای بزرگ است که مخلوقاتی را که خلق کرده نه از خودش و نه از خودشان بیخبر نمیگذارد. بعضی از انسانها معتقدند خداوند به اندازهای بزرگ و عظیم است که وقت ندارد به کارهای پیش پا افتاده توجه کند، اما به خاطر همین بزرگی و عظمتش از کوچکترین کارها خبر دارد. او متوجه ماست. به ذات دایانا توجه میکند. به مری٬ به زینب توجه میکند. به هر کداممان جدا جدا و مخصوص. او همیشه با ماست، اما برای اینکه او را حس کنیم باید که ما هم با او باشیم. مری متوجه شده بود که خداوند مدام با اوست. به خاطر همین سراغ مادرش را از او میگرفت. او ما را بیجواب نمیگذارد دیانا. اما جوابهایش را از راههایی متفاوت به ما میرساند.
چاپ چهارم رمان رز گمشده با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 8500 تومان از سوی نشر آموت منتشر شده است.
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