عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با بیان اینکه تولید روزانه بنزین پتروشیمی ها به 8 تا 10 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، گفت: این میزان بنزین تولیدی حسب اعلام نیاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تولید می شود.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون تولید بنزین در سه مجتمع پتروشیمی برزویه (نوری)، بندر امام و بوعلی سینا تولید می شود، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت تولید روزانه تا سقف 20 میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به سئوال مهر که قرار بود تولید بنزین پتروشیمی‌ها به صورت مقطعی انجام شود، بیان کرد: هم اکنون براساس اعلام نیاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی تولید و تحویل این مجموعه می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه اگر بازار جهانی کشش اقتصادی داشته باشد حتی امکان صادرات بنزین پتروشیمی ها وجود دارد، اظهار داشت: بر این اساس مجتمع های پتروشیمی با بررسی بازار می توانند به جای محصولات آروماتکی، بنزین صادر کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین در خصوص قیمت فروش بنزین پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، توضیح داد: قیمت بنزین پتروشیمی مطابق با فوب خلیج فارس تعیین می شود.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت شهریور ماه امسال دلیل تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی را افزایش مصرف این فرآورده نفتی در شهریور عنوان کرد و تاکید کرده بود: تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی مقطعی و موقتی است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در جلسه‌های هماهنگی با مدیران مجتمع‌های پتروشیمی، این میزان را به مرور کاهش می دهیم.

به گزارش مهر، سابقه تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی ایران به اجرای طرح تولید آزمایشی بنزین با اکتان بالا (معادل بنزین سوپر) در تابستان سال 1389 باز می گردد و با اجرای این پروژه ایران از واردات بنزین سوپر به خودکفایی رسید.



از این رو مرداد ماه 1389 و همزمان با تحریم بنزینی غرب علیه ایران، تولید بنزین سوپر در 6 مجتمع پتروشیمی آغاز شد و با تولید روزانه 20 میلیون لیتر بنزین کشور از واردات این فرآورده پرطرفدار نفتی به خودکفایی رسید.



از نیمه دوم بهمن 1389 تا تابستان 1390 تولید بنزین در صنایع پتروشیمی متوقف شد تا اینکه مجدداً تولید بنزین از ابتدای سالجاری به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از سر گرفته شده است.



هم اکنون با انجام یکسری تغییرات فرآیندی، فنی و عملیاتی در 6 مجتمع پتروشیمیایی شازند (اراک)، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا امکان تولید همزمان بنزین و فرآورده‌های پتروشیمی وجود دارد.