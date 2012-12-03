استاندارد لرستان شدت عمل به خرج داد/ تعطیلی شهربازیهای غیراستاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندارد لرستان اولین بار سال 1389 بود که با دست گذاشتن روی شهربازیهای استان خواستار استاندارد شدن تجهیزات این اماکن حساس و مهم شد ولی با توجه به کوتاهی های صورت گرفته بالاخره تصمیم گرفت که در فصل غیرفعال بودن عمده شهربازیها اقدام به پلمب و تعطیلی برخی از این اماکن برای انجام اصلاحات لازم کند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان در این رابطه گفت: با توجه به عدم ارائه گواهی استاندارد از سوی متولیان شهربازیهای لرستان، همه شهربازیهای استان غیر فعال شد.

محمدرضا واعظی پور ادامه داد: بحث استاندارد سازی شهر بازیها از ابتدای سال 1389 در دستور کار اداره کل استاندارد لرستان قرار گرفت که در نوبت اول با هزینه این اداره کل، همه شهربازیها مورد بازرسی قرار گرفت و نواقص به متولیان برای رفع اعلام شد.

وی افزود: در ادامه در چند نوبت بازرسیها ادامه یافت و شهربازی کیو خرم آباد و فدک بروجرد موفق به ارائه مجوز مشروط استفاده از تجهیزات برای شهربازیهای خود شدند که با توجه به اتمام مهلت زمان مجوز وعدم تمدید آن، این شهربازی ها نیز به صورت داوطلبانه توسط متولیان تعطیل شد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با اشاره به آخرین وضعیت شهربازیهای استان بیان داشت: شهربازیهای کیو، باغ خانواده واقع در پارک معلم و مهرورزان در خرم آباد، آزادگان در دورود، گلستان در ازنا و فدک در بروجرد توسط بهره برداران و شهرداریهای شهر مورد نظر تعطیل و متعهد شدند تا زمان ارائه گواهی استاندارد، از فعالیت این تجهیزات خودداری کنند.

واعظی پور ادامه داد: همچنین شهربازیهای شهر شادی سروش کوهدشت، بنفشه و پارک شهروند در الیگودرز نیز توسط بازرسان این اداره کل پلمب شدند.

وی ضمن قدر دانی از حمایتهای دادستان مرکز استان، معاون عمرانی استانداری، فرمانداران و شهرداران استان اظهار امیدواری کرد تا قبل از آغاز فصل بهار و استفاده گسترده شهروندان از تجهیزات شهربازیها، همه خدمات این شهربازیها با تایید استاندارد ارائه شود تا هم استانیهای با اطمینان خاطر کامل از این تجهیزات استفاده کنند.