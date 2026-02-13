«گله بادوش» بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ملکی صادقی در سخنانی، اظهار داشت: گردنه «گله بادوش» در محور «شول‌آباد» شهرستان الیگودرز برای چندمین بار بازگشایی شده و تردد در این مسیر تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و باتوجه‌به شرایط ناپایدار جوی، همچنین احتمال ریزش بهمن همچنان وجود دارد.

وی گفت: محور «شول‌آباد» پس از انجام عملیات برف‌روبی و تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شد، اما به دلیل حجم برف موجود در حاشیه مسیر، تردد خودروها فقط با استفاده از زنجیرچرخ مجاز است.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، ادامه داد: بررسی شرایط منطقه نشان می‌دهد باتوجه‌به ناپایداری وضعیت جوی و انباشت برف در ارتفاعات مشرف به جاده، احتمال سقوط بهمن در برخی نقاط این محور وجود دارد، ازاین‌رو از رانندگان و ساکنان محلی خواسته شده است از سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کرده و در صورت تردد، ضمن رعایت نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی کامل به همراه داشته باشند.

ملکی بیان داشت: نیروهای عملیاتی در مسیر مستقر هستند و وضعیت محور به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا در صورت بروز مخاطرات احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.