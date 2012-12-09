به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره شعر آیینی شفق با پاسداشت مرحوم آیت الله محمد حسین بهجتی شفق فردا دوشنبه 20 آذر در تالار سوره حوزه هنری برگزار میشود.
این مراسم به مدت 2 روز در تهران و قم برگزار میشود که کنگره فردا با سخنرانی محسن مومنی رئیس حوزه هنری در تهران آغاز به کار خواهد کرد.
در ادامه و پس از پخش مستندی درباره زندگی مرحوم آیتالله شفق، میزگرد بررسی و آسیبشناسی شعر آیینی عاشورایی با حضور سیدعلی موسوی گرمارودی، قربان ولیئی، محمدرضا سنگری و محمدعلی مجاهدی برگزار خواهد شد.
این کنگره در روز نخست و در بخش دوم از ساعت 15 روز دوشنبه در تالار سوره و با شعرخوانی حاج علی انسانی شاعر اهل بیت (ع) آغاز میشود و در ادامه و پس از سخنرانی دبیر جشنواره و شعرخوانی برگزیدگان این کنگره و قرائت یک مقاله برگزیده در بخش پژوهش، به 5 نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.
نخستین کنگره شعر آیینی شفق در دومین روز از برگزاری خود نیز روز سهشنبه 21 آذر در شهر مقدس قم ادامه پیدا میکند و از ساعت 18 در سالن همایشهای دفتر سازمان تبلیغات اسلامی این شهر مراسم اختتامیه کنگره برگزار خواهد شد.
در این مراسم 7 نفر از برگزیدگان و 5 نفر از شعرای روحانی شهر قم نیز به شعرخوانی می پردازند.
نظر شما