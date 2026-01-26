به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در همایش تجلیل از ۵۰۰ شرکت برتر که پیش از ظهر امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد طی سخنانی اظهار کرد: راهبرد اصلی ما جلوگیری از خام فروشی و افزایش صادرات است.

وی افزاریش بهره وری را یکی درگز ار سیاست های اصلی برای کشور دانست و گفت: باید بهروری را افزایش دهیم.

معاون اول رئیس جمهور درباره دلایل حذف ارز ترجیحی توضیح داد و گفت: جمع‌بندی دولت این بود که آثار زیانبار ارز ترجیحی از مزایای آن بیشتر بود.

وی با بیان اینکه سیاست دولت در پرداخت یارانه‌ها متمرکز بر پایان زنجیره تولید بوده است، اظهار داشت: پرداخت یارانه به انتهای زنجیره سیاست ما بود، اما از دادن یارانه به ابتدای زنجیره جواب منطقی نگرفتیم.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد که در فرآیند حذف ارز ترجیحی، برخی کالاهای حیاتی از این سیاست مستثنی مانده‌اند. وی گفت: برای حذف ارز ترجیحی اصلاً به گندم و دارو ورود نکردیم.

عارف همچنین درباره اصلاحات انجام شده در بانک مرکزی افزود: تالار اول و دوم بانک مرکزی تبدیل به ارز تک نرخی شد و این گام‌ها را به صورت گام به گام پیش می‌بریم.

وی خاطرنشان کرد: با ادامه این سیاست‌ها، ثبات نسبی به بازار ارز خواهیم داد و این تثبیت تدریجی انجام خواهد شد.

سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی

عارف در بخشی از سخنانش درباره سیاست‌های ارزی دولت اظهار داشت: جمع‌بندی دولت بر این بود که آثار زیانبار ارز ترجیحی از مزایای آن بیشتر بود.

وی تأکید کرد: سیاست پرداخت یارانه‌ها به انتهای زنجیره تولید متمرکز بوده است: از دادن یارانه به ابتدای زنجیره جواب منطقی نگرفتیم.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در فرآیند حذف ارز ترجیحی، کالاهای حیاتی مانند گندم و دارو مستثنی مانده‌اند، برای حذف ارز ترجیحی اصلاً به گندم و دارو ورود نکردیم.

وی همچنین از اصلاحات در بانک مرکزی یاد کرد و گفت: تالار اول و دوم بانک مرکزی تبدیل به ارز تک نرخی شد و گام به گام جلو می‌رویم و ثبات نسبی به بازار ارز خواهیم داد.

تعامل بین‌المللی و صنعت

عارف در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های بین‌المللی ایران اشاره کرد: ما بازار بزرگی برای صنعت خود در اختیار داریم.

وی افزود: بر این باوریم که در بریکس و شانگهای می‌توانیم تأثیرگذار باشیم و تعامل داشته باشیم.

وی درباره سیاست‌های منطقه‌ای اعلام کرد: دولت برای تعامل با کشورهای همسایه به استان‌های مرزی اختیار داده است که با کشورهای همسایه تعامل داشته باشند.

عارف همچنین تأکید کرد: دولت در حوزه فناوری تمام خدمات را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد.

سیاست‌های معیشتی و امنیت غذایی

معاون اول رئیس جمهور درباره سیاست‌های معیشتی گفت: سعی داشتیم معیشت همه مردم در همه دهک‌ها تأمین شود و به دنبال این هستیم که قیمت کالاهای اساسی ثابت بماند.

وی اشاره به پرداخت یک میلیون تومان به مردم کرد و گفت: این تصمیم منطقی مردم بود و باید با کمک به مردم ادامه دهیم.

عارف درباره سیاست‌های کشاورزی افزود: نمی‌توانیم کشت را مانند کشور پرآب دنبال کنیم و الگوی کشت باید اصلاح شود. کشت فراسرزمینی با تضمین کافی از اولویت‌های ماست.

اصلاحات گمرکی و مدیریت بنادر

عارف در بخش دیگری از سخنان، به اصلاحات گمرکی اشاره کرد: هیچ مانعی نباید بر سر راه صنعت باشد. طرح مدیریت واحد در امور گمرکات در دستورکار دولت است.

وی به موفقیت در مدیریت بنادر در جنگ دوازده روزه اشاره کرد: تخلیه بنادر در جنگ دوازده روزه دو برابر شرایط عادی شد چون به مقامات محلی اختیار دادیم و شرایط بهتر و سریعتر شد.

چالش‌های اقتصادی و برنامه هفتم

عارف به چالش‌های اقتصادی و بهره‌وری پرداخت و گفت: بهره‌وری در برنامه هفتم که رشد ۸ درصد دیده شده، ۳۵ درصد این رشد یا ۲/۸ واحد از ۸ واحد را بهره‌وری داده که بیشتر متوجه شماست. وی تأکید کرد که قیمت تمام‌شده کالا در ایران در مقایسه با سایر کشورها سنگین است و حذف یارانه‌ها چالش‌های رقابتی ایجاد می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت توجه به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: فناوری و بخش‌های دیگر تأثیرگذاریش کمتر از دیپلماسی سیاسی نیست.

آمادگی برای مدیریت بحران‌ها و دفاع از کشور

معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی به چالش‌های پیش‌روی دولت اشاره کرد و گفت: در ۱۶ الی ۱۷ ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، هر روز با یک بحران یا مشکل مواجه بوده‌ایم. خوشبختانه به دلیل پیش‌بینی‌های لازم، برنامه اقتصادی ما برای شرایط بحرانی در آذرماه سال گذشته تصویب شد و این برنامه در زمان جنگ ۱۲ روزه به کار گرفته شد.

وی ادامه داد: اگر دشمن دوباره بخواهد مردم ما را امتحان کند، ما برنامه اقتصادی جنگ را آماده داریم و سازوکارهای روشنی برای مدیریت این شرایط در نظر گرفته‌ایم. ما نه جنگ‌طلب هستیم و نه می‌خواهیم بجنگیم، اما اگر نیاز باشد، به خوبی از کشور دفاع خواهیم کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور تأکید کرد و گفت: دولت با همکاری شما برنامه‌های مدیریتی را تنظیم کرده است که امیدواریم از آن بهره‌برداری شود.

عارف بر اهمیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت برای مدیریت بحران‌ها و تفویض اختیار به مقامات محلی تأکید کرد و افزود: این سیاست‌ها در مدیریت شرایط جنگ ۱۲ روزه مؤثر بوده است.