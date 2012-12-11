آغاز به کار منطقه 5 شهرداری رشت/ لزوم ساماندهی دست فروشان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مباحی ظهر امروز در چهارصد و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت به انتقاد برخی از رسانه های محلی مبنی بر تغییر و تحول مدیران در شهرداری اشاره کرد و افزود: طبق قانون، شهردار حق دارد تیم مدیریتی خود را انتخاب کند.

وی اظهارداشت: این تغییر و تحول ها در تمامی دستگاه های اجرایی استان و شهر صورت می گیرد و جای تعجب است که جابجایی مدیران و مشاوران شهرداری مورد سئوال نشریات قرار گرفته است.

رئیس شورای کلانشهر رشت تاکید کرد: شهر رشت با مشکلات زیادی اعم از عمرانی و فرهنگی روبروست و رسانه های محلی باید در این راستا گزارش تهیه کرده واز مدیران مطالبه کنند.

وی افزود: فضاسازی علیه شورا و شهرداری به نفع شهر نیست و مشخص نیست منتقدان این رسانه ها به دنبال چه اهدافی هستند.

مباحی معضل بیکاری در گیلان را بزرگترین چالش استان دانست و گفت: روزگاری که گیلان به عنوان قطب کشاورزی حرف اول را در کشور می زند امروز تولیدات چای، ابریشم و برنج به شدت پائین آمده و کارخانه ها و صنایع یکی پس از دیگری ورشکست می شوند و گیلان رکوردار بیکاری در کشوراست و مسئولان استان و کشور نیز پاسخگو نیستند.

وی در ادامه بر تعامل سازنده مدیران با رسانه ها تاکید کرد و بیان داشت: اعضای شورا و شهردار ارتباط خوبی با رسانه ها دارند و بهتر است رسانه با واقع بینی بیشتری معضلات را بررسی کنند.

شهر رشت بهشت دستفروشان شده است

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا نیز بار دیگر از تجمع دستفروشان در گوشه و کنار شهر گلایه کرد و گفت: شهر رشت بهشت دستفروشان شده بطوری که هر روز روستائیان و ساکنان دیگر شهرها و استان های همجوار به این شهر مهاجرت می کنند.

محسن پورفخریان افزود: بیکاری یکی از عوامل ازدیاد دستفروشان است و باید مسئولان ارشد استان فکری به حال آنان کنند اما با کوتاهی واحد سد معبر شهرداری روز به روز بر تعداد آنان افزوده می شود و کسبه برای فرار از ضرر بیشتر به دستفروشی روی می آورند.

وی ادامه داد: ازدیاد وانت بارهای میوه و تره بار در شهر را ناشی از همین سوء تدبیر دانست و اظهارداشت: شهردار باید برنامه مدونی برای ساماندهی دستفروشان داشته باشد و هرچه سریعتر آن را اجرایی کند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا به ضرورت تامین بودجه برای ساخت سرویس های بهداشتی جدید در شهر اشاره کرد و گفت: باوجود کسری بودجه، شهرداری تلاش دارد اعتبار احداث 9 سرویس بهداشتی جدید را تامین کند اما برخی مقام های محلی و گاه شهروندان مانع از احداث آن در مکانی که شهرداری درنظرگرفته، می شوند.

5 ناحیه دیگر در محدوده منطقه 4 و 5 رشت ایجاد شد

شهردار رشت گفت: با ایجاد این نواحی جدید که یکی نیز در محدوده مسکن مهر است به شهروندان به صورت الکترونیک خدمات ارائه خواهد شد. محمد علی ثابت قدم افزود: پایان آذر ماه جاری منطقه پنج و دو ناحیه دیگر شهرداری بطور رسمی کار خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: مدیران مناطق در محدوده جغرافیایی خود استقلال دارند و به منظور افزایش دایره اختیارات، تنها یک درصد درآمد مناطق به شهرداری مرکز واریز و باقی درآمدهای هر منطقه به طور مستقیم در همان منطقه هزینه می شود.

شهردار رشت یادآورشد: با تغییراتی که در واحد سد معبر شهرداری رخ داده است، مدیران مناطق باید در راستای کاهش سد معبر در محدوده منطقه خود تلاش بیشتری داشته باشند.

در حاشیه چهارصد و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت پیرامون واگذاری 300 متر زمین در مجاورت ساختمان در حال ساخت تالار شهر در بوستان ملت به اداره ارشاد بحث و گفتگو شد.