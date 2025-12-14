میرغضنفری: ساماندهی دستفروشان و انضباط قانونی راهکار کاهش ترافیک است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان که در سالن جلسات دادگستری استان گیلان و با حضور مجید الهیان رئیسکل دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به پیچیدگی مسائل ترافیکی در رشت اظهار کرد: مدیریت ترافیک نیازمند نگاه فرابخشی، اشراف کامل دستگاههای اجرایی و همراهی مؤثر دستگاه قضائی برای اجرای دقیق قانون است.
وی با اشاره به محل واریز جرایم رانندگی افزود: جرایم ناشی از اعمال قانون به خزانه واریز میشود، اما در بازگشت این منابع، استانها و شهرستانها بعضاً از سهم واقعی خود برخوردار نمیشوند؛ در حالی که همین منابع میتواند نقش مؤثری در ایمنسازی راهها و کاهش گرههای ترافیکی داشته باشد و این موضوع نیازمند پیگیری جدی در سطح استانی است.
فرماندار رشت یکی از عوامل مؤثر در ایجاد ترافیک در محدودههای شهری و برونشهری را رشد بیضابطه دستفروشان دانست و تصریح کرد: چه در داخل شهر و چه در محورهای مواصلاتی بهویژه مسیر رشت تهران در محدوده گلسرک، استقرار دستفروشان در حریم راه موجب کندی تردد و افزایش خطرات ایمنی شده است. رویکرد ما جمعآوری نیست، بلکه ساماندهی مستمر، قانونمند و بهدور از مداخلات غیررسمی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اعتبارات بیان کرد: با وجود محدودیتهای مالی، در سال جاری بیش از ۴۱ میلیارد تومان به بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی و بیش از ۹۳ میلیارد تومان به سرفصل راه اختصاص یافته است که اگرچه پاسخگوی همه نیازها نیست، اما نشاندهنده تلاش حداکثری شهرستان در چارچوب منابع موجود است.
میرغضنفری با تأکید بر رعایت الزامات حقوقی در مصوبات شوراها خاطرنشان کرد: مصوبات شورای ترافیک نباید مغایر با مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری باشد، زیرا عدم انطباق قانونی میتواند فرآیند اجرا و نظارت را با چالش مواجه کند.
وی افزود: برای کاهش پایدار ترافیک، نظر فنی پلیس راهور باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد؛ بهویژه در ایام پیک سفر. اقدامات مقطعی مانند نصب و جمعآوری مکرر نیوجرسیها راهکار اصولی نیست و باید با نظر کارشناسی پلیس و تأمین اعتبار، راهکارهای دائمی اجرا شود.
فرماندار شهرستان رشت در پایان با اشاره به نزدیک شدن به فصل زمستان، بر آمادگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: ترمیم سرعتگیرها، خطکشی، رنگآمیزی و نصب علائم هشداردهنده باید بهصورت جدی در دستور کار راهداری قرار گیرد تا ایمنی تردد شهروندان و مسافران در شرایط جوی پیشرو تأمین شود.
