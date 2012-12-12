بازگشت جودو خراسان شمالی به لیگ برتر/ میزان ناجی ورزش نخست استان

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های گذشته هم افزایی کشتی چوخه به عنوان ورزش سنتی و باستانی خراسان شمالی و سیل مشتاقان به ورزش جودو در این استان، سبب شد تا خراسان شمالی به یکی از قطب‌های برجسته جودو کشور بدل شود، به گونه‌ای که در حال حاضر هفت جودوکار این استان در رده‌های مختلف تیم ملی حضور دارند.

اما با این وجود و در حالی که جودو به عنوان یکی از رشته‌های مطرح و قهرمان پرور ورزش خراسان شمالی محسوب می‌شود، کمبود اعتبارات و عدم حمایت سبب کناره گیری تیم جودوی بزرگسالان و نوجوانان استان از شرکت در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر شده بود.

سال گذشته نیز در حالی که تیم جودوی بزرگسالان خراسان شمالی با بهره گیری از ورزشکاران بومی، لیگ برتر کشور را آغاز کرده بود و سودای کسب مقام نیز در سر داشت، کمبود اعتبارات و عدم حمایت نهادها، مراکز صنعتی، افراد حقیقی و ... به عنوان اسپانسر سبب شد تا تیم پس از هفته اول مسابقات، انصراف خود را اعلام کند.



علاوه بر این در سال جاری پس از گذشت چند روز از کناره گیری تیم جودوی بزرگسالان خراسان شمالی از رقابت‌های لیگ برتر کشور، تیم جودوی نوجوانان استان نیز به علت عدم تامین مالی از ادامه این مسابقات انصراف داد.

تیم نوجوانان استان در حالی پس از گذشت سه هفته از این مسابقات انصراف داد که در سه هفته نخست، دیدارهای سخت خود را انجام داده بود و در بین 16 تیم، در رده چهارم جدول رده بندی قرار داشت.

با توجه به اینکه هیچ نهاد و دستگاه دولتی و یا مراکز تولیدی و صنعتی خصوصی از تیم جودوی نوجوانان استان حمایت نمی‌کرد، مشکلات مالی به گونه‌ای بر این تیم فشار آورده بود که این تیم حتی توانایی پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ورزشکاران را نیز نداشت.

با وجود اینکه برای یافتن اسپانسر تیم های جودوی نوجوانان و بزرگسالان خراسان شمالی تلاش‌های فراوانی انجام شد اما در عمل این تیم ها به عنوان تنها تیم‌های حاضر در سطح برتر ورزش کشور از خراسان شمالی، بدون حامی مالی باقی مانده و بالاجبار انصراف خود را از این مسابقات اعلام کردند.

جودوکاران این استان نیز پس از انصراف تیم های خراسان شمالی از رقابت ها، به اردوی سایر تیم ها پیونستند تا حداقل ممر درآمدی داشته باشند و داشته های جودوی خود را نیز به علت سکون و سکوت ورزشی این استان از دست ندهند.

حمایتی ارزشمند برای بهبود وضعیت جودوی استان

بلاخره پس از دوندگی های فراوان مسئولین هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی، سرانجام روز گذشته موسسه مالی و اعتباری میزان به صورت رسمی حمایت مالی از تیم جودوی بزرگسالان استان را پذیرفت.

بر اساس توافق بین هیئت جودوی استان و موسسه میزان مقرر شده تا تیم جودوی خراسان شمالی برای شرکت در این فصل از رقابت های لیگ برتر از جودوکاران بومی استفاده کند.

رئیس هئیت جودو و کوراش خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره می گوید: از نظر مدیران موسسه مالی و اعتباری میزان، لیگ برتر بهترین فرصت برای بازیکنان بومی استان برای نشان دادن استعدادهای خود و بالا رفتن از پله‌های ترقی در این ورزش بوده و استفاده از جودوکاران بومی استان در لیگ برتر، مهمتر از قرار گرفتن در رده های بالای جدول است.

کورش خسرویار می افزاید: با توافقات صورت گرفته، سعی می شود در این فصل از رقابت ها با بهره گیری و بازگرداندن جودوکاران ملی پوش خراسان شمالی که هم اکنون با تیم های دیگر قرارداد بسته اند و نیز به خدمت گرفتن دو نفر از جودوکاران کشور ازبکستان، مدعی قهرمانی باشیم.



وی تصریح می کند: به این ترتیب، تیم جودوی بزرگسالان استان در این فصل از لیگ برتر، با عنوان باشگاه فرهنگی ورزشی میزان خراسان شمالی حضور خواهد یافت.

در حال حاضر بیش از هزار و 300 ورزشکار در خراسان شمالی به صورت حرفه‌ای به تمرین جودو مشغول هستند و بهره گیری درست از این همه استعداد در گرو حمایت مالی، شرکت در رقابت‌های قهرمانی و راه یابی به تیم‌های ملی است.

جودو به عنوان تنها ورزش خراسان شمالی محسوب می‌شود که تیم‌های باشگاهی آن توانایی حضور در سطوح برتر کشوری دارند و علاوه بر آن در حال حاضر هفت جودوکار نیز از این استان به رده‌های مختلف تیم ملی دعوت شده‌اند.