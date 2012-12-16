فاضل نظری از حوزه هنری تهران رفت

فاضل نظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی شایعات منتشر شده درباره برکناری وی از ریاست حوزه هنری تهران اظهار کرد: بحث برکناری در کار نیست. من چندین بار استعفا داده بودم و این بار استعفایم پذیرفته شده است.
نظری در مورد زمان و علت استعفای خود نیز گفت: حدود دو ماه قبل استفعا دادم.
وی از هرگونه اظهار نظر دیگری خودداری کرد و از برگزاری مراسم تودیعاش در آینده نزدیک خبر داد.
حوزه هنری استان تهران در چارچوب اقدامات انجام شده در سال 1383 به صورت مستقل با رویکرد جوانمحوری و انجام فعالیتها بر اساس نگرشی علمی در راستای اهداف اصلی حوزه هنری مندرج در ماده 6 اساسنامه ابلاغی، تشکیل شده است.
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