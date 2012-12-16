  1. فرهنگ و ادب
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

با قبول استعفا؛

فاضل نظری از حوزه هنری تهران رفت

فاضل نظری از حوزه هنری تهران رفت

فاضل نظری از پذیرش استعفای خود از مدیریت حوزه هنری استان تهران خبر داد.

فاضل نظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی شایعات منتشر شده درباره برکناری وی از ریاست حوزه هنری تهران اظهار کرد: بحث برکناری در کار نیست. من چندین بار استعفا داده بودم و این بار استعفایم پذیرفته شده است.

نظری در مورد زمان و علت استعفای خود نیز گفت: حدود دو ماه قبل استفعا دادم.

وی از هرگونه اظهار نظر دیگری خودداری کرد و از برگزاری مراسم تودیع‌اش در آینده نزدیک خبر داد.

حوزه هنری استان تهران در چارچوب اقدامات انجام شده در سال 1383 به صورت مستقل با رویکرد جوان‌محوری و انجام فعالیت‌ها بر اساس نگرشی علمی در راستای اهداف اصلی حوزه هنری مندرج در ماده 6 اساسنامه ابلاغی، تشکیل شده است.

کد مطلب 1767543

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