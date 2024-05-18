به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادقی نیارکی گفت: بهدنبال وقوع نزاع و درگیری در استان یکی از عوامل دخیل در این درگیری به قتل رسید و متهم نیز پس از رسیدگی موضوع در دادگاه صالح، به قصاصنفس و اعدام محکوم شده بود.
وی اضافه کرد: با توجه به قطعی شدن حکم و نزدیکشدن به موعد اجرای حکم و پس از درخواست اولیای دم، کارگروهی متشکل از دادستان، مسؤولان ستاد دیه استان، صلح یاران، شورای حل اختلاف و متنفذان محلی تشکیل و با پیگیریهای مستمر طی چندین جلسه صلح و سازش با اولیایدم، خانواده مقتول پس از ۱۵ سال از قصاص منصرف شدند و این فرد محکوم مجدداً به آغوش خانواده خویش بازگشت.
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