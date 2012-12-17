عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید در جنوب شرق کشور تا امشب ادامه خواهد داشت و در این مدت تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود.

به گفته وی، بارش خفیف و پراکنده برف در برخی مناطق نوار شمالی نیز تا امشب ادامه خواهد داشت.

امیدوار اظهار داشت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه با استقرار جوی پایدار بر میزان آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزوده خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از فردا روند افزایش دما برای نیمه شمالی پیش بینی می شود و این افزایش دما برای سواحل جنوبی دریای خزر از فردا تا جمعه بین 8 تا 12 درجه سلسیوس خواهد بود.

وی افزود: در روزهای پنج شنبه تا جمعه وزش باد نسبتا شدید برای استانهای اردبیل و سواحل جنوبی دریای خزر پیش بینی می شود.

امیدوار یادآور شد: پنج شنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور شده و بتدریج در روز جمعه تمام نیمه غربی را تحت تاثیر قرار خواهد داد لذا در مناطق تحت تاثیر این سامانه وزش باد، بارش باران و گاهی رعد و برق و سپس در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف رخ خواهد داد.